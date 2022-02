Z Mladošovic posílali do poslední chvíle na soutěže tři družstva

Již 125 let trvání sboru by letos chtěli oslavit dobrovolní hasiči v Mladošovicích. „Pokud to situace dovolí,“ zdůrazňuje jednatel sboru Václav Janda.

Z činnosti SDH Mladošovice. | Foto: archiv SDH Mladošovice

Zatím ještě hasiči akci neplánují, obvykle ale při podobných příležitostech organizují například ukázku dálkové dopravy vody. „Většinou zveme sbory z obcí z okolí," říká Václav Janda ke cvičení, při němž spojené vybavení více jednotek umožňuje čerpání vody na mimořádnou vzdálenost. Doprovodný program bývá na hřišti. „Doufejme, že letos to vyjde," naznačuje Václav Janda, že řadu aktivit museli hasiči kvůli koronaviru omezit. Podle starosty sboru Ladislava Hubáčka ještě před dvěma lety, než vše zastavil koronavir, mladošovičtí hasiči jezdili třeba na tradiční soutěž o Pohár svatého Floriána na českobudějovické náplavce, kde se účastnila dvě mladošovická družstva. „Jezdili jsme i na obvodové soutěže," říká Ladislav Hubáček a připojuje, že v Mladošovicích stavěli družstvo mužů, družstvo žen nad 35 let a mužů nad 35 let. „Měli jsme tři družstva do poslední chvíle," dodává Ladislav Hubáček. Také tradiční mikulášskou nadílku museli mladošovičtí vloni upravit, protože se koná ve vnitřních prostorách. Naplánovali proto andělskou nadílku na zahradě obecního úřadu. Medaile sv. Floriána Sbor má k dnešnímu dni 59 členů z toho 13 žen a 46 mužů. Čtyři členové sboru byli vyznamenáni za činnost pro dobrovolné hasiče Medailí sv. Floriána. V roce 2016 bylo vyznamenání uděleno dlouholetému starostovi SDH Mladošovice Karlu Fraňkovi, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj sboru. V roce 2017 byl medailí vyznamenán Ludvík Hubáček za dlouholetou práci s mladými hasiči, kterým věnoval svůj volný čas a podpořil tak budoucnost sboru v obci. Ve stejném roce byl vyznamenán František Pletka st. u příležitosti jeho 75. narozenin za práci odvedenou pro sbor. V roce 2020 byl Medailí sv. Floriána oceněn Václav Janda st. u příležitosti jeho 75. narozenin za jeho dlouholetou péči o požární techniku. Nejstarším členem mladošovického sboru je Stanislav Štětka, kterému zástupci hasičů vloni gratulovali k jeho krásným 90. narozeninám. Členem sboru je již 61 let! První auto Prvním hasičským vozidlem sboru je devítimístný vůz Ford Transit, převzatý do užívání v roce 2018 od obecního úřadu a Ladislav Hubáček v této souvislosti ocenil dlouhodobou podporu obce pro hasiče. Podle Václava Jandy o hasičské vozidlo sbor dlouho usiloval. "Vůz slavnostně požehnal dne 22. června 2019 borovanský farář pan Andrszej Urbisz a to u příležitosti konání Hasičského dne na místním fotbalovém hřišti," doplnil Václav Janda. Sbor jinak vlastní přenosné požární stříkačky PS 8, PPS 12, PPS 16 a TOHATSU VC85BS a jeho sídlem je hasičská zbrojnice patřící obci Mladošovice.