Zhruba rok by měl ušetřit investor, který chystá mezi Mladým a lokalitou U Špačků na okraji jihočeské metropole přeměnu deseti hektarů pozemků na parcely pro rodinné domy.

V pondělí 4. listopadu 2019 totiž českobudějovičtí zastupitelé (celkem 45) jasnou většinou 27 hlasů rozhodli o tom, že se potřebná změna územního plánu bude projednávat ve zkráceném řízení. Podle náměstka primátora Juraje Thomy je podmínkou zkráceného řízení souhlas krajského úřadu a ten už investor má.

Rychlejší varianta projednávání znamená zhruba období necelého roku, běžně zabere změna územního plánu přibližně dva roky.

I když byla většina zastupitelů pro úpravu územního plánu, zaznělo také, že by bylo lepší, kdyby se změna projednával obvyklým dlouhodobějším postupem.

Juraj Thoma ale upozornil, že daná lokalita je již delší čas zahrnuta v rozvojových dokumentech města jako vhodná územní rezerva pro bydlení.

Od roku 2006 dříme na okraji Českých Budějovic v nynějších polích rezerva pro bytovou výstavbu. Určily to studie schválené radou města. Investor nyní požádal o příslušnou změnu územního plánu.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy je ve městě málo ploch pro individuální rodinné bydlení, takže vedení města návrh na požadovanou úpravu územního plánu na ploše zhruba deset hektarů doporučilo zastupitelům, dokonce ve zrychleném zkráceném řízení. „Je zde založena i základní komunikační infrastruktura,“ zmínil Juraj Thoma s tím, že severně od projednávané lokality už stejný investor území podobným způsobem využil a napojil je na Novohradskou ulici. Juraj Thoma také konstatoval, že není třeba mít obavy z případných záplav, protože území je dotčeno záplavovou plochou podél Malše jen v malém nepodstatném cípu. A Hodějovický potok protékající územím že by měl v rámci výstavby dostat nový propustek. A vody potoka by mohly podle Juraje Thomy po úpravě napájet i tůně u slepého ramene Malše.



MIGRACE ZVÍŘAT



Ne všichni zastupitelé ale byli případné změně územního plánu nakloněni stejně jako vedení města. Výhrady měl například Michal Kohn. Mimo jiné uvedl, že územím vede důležitý biokoridor pro migraci zvířat od tůní U Špačků směrem na Pohůrku i do intravilánu města. A doplnil, že vyústění potoka je až pod slepým ramenem, takže názor, že by napájel tůně ležící výše proti proudu Malše, je iluzorní. „Celé území je zemědělský půda a vynětí zemědělské půdy z fondu jde přímo proti trendům ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství,“ zmínil také Michal Kohn při jednání o začátku změny územního plánu na okraji Budějovic. Podle náměstka primátora Juraje Thomy sice zatím existuje jen předběžný souhlas ministerstev a nutný je trvalý, ale to bude věcí dalších jednání. „Je také otázka, zda zemědělská půda patří do intravilánu města,“ říká Juraj Thoma.

Pochyby o případné změně územního plánu vyjádřil i zastupitel Svatomír Mlčoch, který při debatě zase konstatoval, že se nabízí k úvaze jak stanovit pro celé město poměr mezi zastavěným a nezastavěným územím a navrhl i přerušení projednávání bodu.

Martin Kuba ale debaty o detailní budoucí podobě území odmítl s tím, že je to předčasné a bude k tomu předložena ještě řada dokumentů.

Finále projednávaného bodu provázela i trochu úsměvná situace. Bývalý náměstek primátora František Konečný navrhl, že by se mohlo hlasovat až po přestávce na oběd, která měla nastat za pět minut a požádal primátora o odložení hlasování. Jiří Svoboda ale neviděl důvod k takovému kroku. „Nechápu logiku věci, že po obědě budeme hlasovat jinak než před obědem,“ komentoval návrh Jiří Svoboda a chystal se dát pokyn k hlasování.

Přihlásil se ale ještě zastupitel Šimon Heller a nadhodil, že jestli chce někdo ještě pět minut mluvit (aby se projednávání protáhlo do oběda), může. „Ale držel bych se základních pravidel,“ zdůraznil Šimon Heller. Načež zastupitel Petr Braný v humorné nadsázce naznačil, že je ochoten odložit hlasování, ale s jednou podmínkou. „Když nám dá někdo číslo na developera, abychom si mohli také zavolat,“ řekl Petr Braný ale vzápětí zdůraznil, že jde jen o žert. Při hlasování 27 zastupitelů změnu podpořilo.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy čeká možnou změnu územního plánu také projednávání s veřejností.

Pondělní jednání zastupitelstvo například vyslechlo i zprávu o přípravě novely vyhlášky o odpadech. Město v ní zvažuje osvobození dětí do tří let a seniorů nad 75 let od poplatku za odpad (zatím jen děti do jednoho roku věku). Schvalovat by se měla v prosinci.