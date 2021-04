Zdroj: Deník

Jak se podle vás žije v Týně nad Vltavou?

Starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek.Zdroj: Deník/Jana ZuziakováIvo Machálek: Já myslím, že je to malé krásné městečko, kde se žije velmi dobře. Máme tu celkem slušnou zaměstnanost. Blízko je Temelín a je tu spousta podnikatelů, kteří dávají našim obyvatelům práci. Jsou tu poliklinika, školy, školky…V blízkosti města je rozhledna s přírodovědným muzeem Semenec, soutok řeky Vltavy a Lužnice, nedaleko pak Židova strouha.

V posledních letech jste investovali do infrastruktury – nové silnice, přechody pro chodce.

Po čtyřiceti letech, kdy se o tom jen mluví, jsme loni a předloni rekonstruovali Orlickou ulici. Ta je teď nejhezčí ulicí v Týně. Předtím se dělala ulice Průmyslová, v plánu je oprava Havlíčkovy ulice.

Dlouhodobě se mluví o zvednutí železného mostu tak, aby mohly i Týnem nad Vltavou projíždět lodě…

To je pravda. Čeká nás zvedání mostu, který je kulturní památkou, ale tam se nám to trochu zpomaluje, i když ne naší vinou. Je to projekt Ředitelství vodních cest, které to má na starosti. Most je města, ale to samozřejmě nemá peníze na realizaci. Čekali jsme, že by v roce 2022 mohl most stát, ale zatím nejsou ani přípravné práce.

Jste fanouškem splavnění?

Jsem. Pro nás je řeka jedním z nejprestižnějších míst v Týně. Když se projdete podél ní, je to nejkrásnější část města. Každé splavnění něco přinese, ale záleží také na tom, co pro turisty připraví město a podnikatelé tak, aby se tu zastavili, aby tu pustili nějakou korunu. Naším cílem je jim na hlavním parkovišti pod kostelem připravit zázemí, jako jsou sprchy nebo toalety.

Jaké další investice plánujete do budoucna?

Městu se loni podařilo získat od společnosti ČEZ bezplatně ubytovnu Blanice – tříhektarový areál, který je součástí sídliště Hlinky. Nyní řešíme s opozicí a obyvatelstvem, co s ní. Jednou z možností je předělání ubytovny na byty. Je tu část společnosti, která dává přednost zbourání a vytvoření něčeho nového. Já se přikláním k tomu, aby se část přestavěla a část sloužila k jiným aktivitám, hlavně aby tady vznikl parkovací dům. To je jedna z velkých akcí, kterou letos určitě nevyřešíme, ale doufám, že se ještě v letošním roce domluvíme tak, aby bylo jasno, co dál.

Řekl jste, že je to jedna z největších investičních akcí. Co ještě chystáte?

Další velká věc, která se nám snad podaří do pár let udělat, je dům pro seniory. Ten jsme chtěli původně postavit na vlastní peníze s tím, že bychom na to také dostali nějaké dotace. Teď se nám ale podařilo sehnat skupinu Clementas, která již domovy pro seniory vlastní a provozuje, a je ochotná pro nás domov pro seniory postavit za své peníze, dokonce ho i provozovat, což teď řešíme se zastupiteli. My tu máme tři domovy s pečovatelskou službou, ale domov pro seniorys ležící částí žádný. Původně jsme počítali s osmdesáti lůžky – šedesát by bylo klasických, dvacet lůžek by bylo pro dlouhodobě nemocné. Clementas přišel s tím, že by tu vytvořil nejméně sto dvacet lůžek, přičemž město bude mít právo určovat nejméně šedesát lidí, které by tam chtělo umístit.

Jak je to s pozemkem?

Ten bychom poskytli my, stejně tak projektovou dokumentaci, která k tomu je, i když bude trochu pozměněna, protože mají vlastní představy, jak to postavit. Využili by ale část projektové dokumentace, hlavně územní řízení.