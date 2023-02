Od 6. března 2022 žije v Českých Budějovicích Liubov Yakushevska, která z ukrajinského Kyjeva ohroženého ruskou agresí ujela autem. "Bylo to strašné," vzpomíná na tehdejší situaci na Ukrajině maminka dvou dcer, Marie a Alony, které jely s ní. A ani v myšlenkách se k době před rokem raději nechce vracet. Jen doplní, že ve vlaku nebo autobusu, které by jely někam do bezpečí, se nedalo sehnat místo. A z Ukrajiny prchala společně se sestrou Alexandrou a její dcerou Karin, které tehdy byly tři měsíce.

Když přijely do Českých Budějovic, neuměly tři ženy ani slovo česky. Jejich kroky vedly nejprve do střediska KACPU na letišti v Plané. "Bylo to výborně zorganizované, všichni pomáhali," zdůrazňuje paní Liubov. Teď bydlí v Českých Budějovicích v bytě, s jehož vybavením drobnými věcmi pomohly i dary, třeba ručníky nebo skleničky obdržely uprchlice z Ukrajiny od ochotných Jihočechů. "Chci také poděkovat rodině Davidových, Tomášovi a Zuzaně, to je rodina, která nás vzala k sobě a hodně pomohla," vzpomíná na začátky v jihočeské metropoli Liubov Yakushevska.

Nový jazyk

Velkou výzvou bylo naučit se česky. "Nerozuměla nic," stručně popisuje rozsah znalostí českého jazyka Liubov Yakushevska. Při různých jednáních ale bylo výhodou, že uměla dobře anglicky. Češtinu se učila nejprve sama, až teď má čas na večerní kurzy. Mluví vedle ukrajinštiny i rusky, ale po vpádu ruských vojsk, když začala válka, nechtějí Ukrajinci rusky mluvit, zmiňuje jeden z doprovodných jevů války uprchlice z Kyjeva.

V České republice je ovšem ruština u starších ročníků trochu ve známosti, takže Ukrajinci mohou někdy slyšet jako výraz díků od Čechů v dobré vůli třeba ruské "Spasibo" místo ukrajinského "Djakuju"…

První práci našla Liubov Yakushevska v továrně Ulbrich, ve výrobě u stroje. "Potom z charity řekli, že je volné místo v hotelu, recepční," popisuje paní Liubov, jak získala současné místo v českobudějovickém hotelu Vita. Na charitě, která uprchlíkům hodně pomáhá, totiž po příjezdu vyplnila dotazník, kde mimo jiné uváděla své vzdělání a další informace. Také to, že na Ukrajině pracovala jako recepční v hotelu, vystudovala totiž v oboru i vysokou školu.

Domluví se po roce

A v hotelu nyní přijde i více do kontaktu s češtinou. V továrně byli i kolegové Ukrajinci, dnes jsou spolupracovníci Češi, stejně jako hosté, takže je s novým jazykem přirozeně stále v kontaktu. Spolu s jazykovým talentem to u paní Liubov znamená, že se velmi dobře domluví po pouhém roce v České republice. Dcery navštěvují budějovickou Základní školu Máj II. Také s umístěním ve škole vedle města pomohla uprchlíkům charita.

Starší dcera už přitom úspěšně složila talentové zkoušky na sportovní gymnázium v Ostravě a ještě ji čekají testy z českého jazyka a matematiky v dubnu. "Dcera je atletka, háže diskem," říká paní Liubov a připojuje, že momentálně dívka sportuje v sokolském oddíle na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích, za který už také závodila.

Obě mladé slečny se dokázaly rychle sžít s češtinou. Učebnice používají české. Pomohl i stálý kontakt s novým jazykem. "Děti mají za kamarády české děti. A děti se také rychle učí. Dospělí už trošku pomalu," popisuje Liubov Yakushevska. V rodině zachovávají i daleko od domova ukrajinské zvyky, ale přijímají i některé české zvyklosti. Což může mít i různé výhody. "Vánoce slavíme 24. prosince a potom v lednu, jako na Ukrajině. Tak je můžeme oslavit dvakrát," usmívá se rodačka z Kijeva s tím, že dvakrát dostanou dcery také dárky.

Ukrajina v kuchyni

Ukrajina se samozřejmě pozná i v kuchyni. Z tradičních jídel domoviny přicházejí na stůl například bliny, taštičky z tenkého těsty, vareniky, které by se daly přirovnat ke knedlíkům plněným například houbami, z polévek boršč nebo golubci, rýže, maso a třeba mrkev zabalené v zelném listu a dušené hodinu až hodinu a půl. "Ráda vařím," naznačuj paní Liubov, že na vaření si vždy čas najde, i když vedle práce musí stihnout třeba večerní kurzy českého jazyka, kde je ve skupině desítky dalších Ukrajinců.

Telefonický kontakt s blízkými na Ukrajině má rodina stále. "Telefonujeme všecky dni," zdůrazňuje Liubov Yakushevska. Rodiče měli dům deset kilometrů od Kijeva v oblasti velkých bojů, teď žijí v Kyjevě.

A jak se mamince a dcerám žije v Českých Budějovicích? Jsou zde spokojené, našly přátelské přijetí a v jihočeské metropoli rády chodí ve volném čase třeba na procházky městem, které se jim líbí.