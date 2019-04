Od českobudějovické teplárny si totiž nově pronajímá výměník na sídlišti Šumava, který má už brzy podle ředitelky spolku Hedviky Drenčeni sloužit jako kulturní scéna. „Budou tu pohybové kurzy a workshopy, horní plocha bude primárně pro tanec či pro menší divadelní produkci. V přízemí postavíme sociální zařízení a menší bar k občerstvení účastníků, dole bude zázemí pro rezidenční pobyty,“ vysvětluje plány na budovu.

Pro Kredance, který nemá nyní sál ani zázemí, by to byl posun. „Museli jsme hledat prostory. Mnohdy jsme naráželi na to, že nebyly podle našich potřeb, nebo jsme v nich nemohli být, protože v nich měli vlastní program jako třeba v divadle,“ posteskla si ředitelka organizace.

Nezávislá scéna přitom nemá takové potřeby jako klasické divadlo. „Stačil by dostatečně velký sál, není nutné stavět pódium, současné divadlo se odehrává na stejné ploše, kde stojí elevace s diváky,“ objasňuje Hedvika Drenčeni. Výměník však i tak není dostatečně veliký, aby se v něm mohlo například zopakovat představení Two or Ten s Markem Menšíkem.

Už v červenci ho využije ruská performerka žijící v Berlíně Evgenie Chetvertková, která přijede na rezidenční pobyt. Do té doby musí projít vnitřek alespoň základní proměnou. „Je třeba udělat výmalbu, vyřešit horní taneční plochu, dole zázemí, kde budou mít rezidenti kuchyňku a sociální zařízení,“ vyjmenovává ředitelka. Rekonstrukci chce pojmout nízkonákladově. „Co nejvíce práce se budeme snažit udělat s kolegou Martinem Kalenským sami,“ plánuje Hedvika Drenčeni, která náklady zatím odhaduje na půl milionu. Protože je rekonstrukce pro „neziskovku“ nákladná, uvitá Kredance pomoc finanční či pracovní.

Kdyby se povedlo získat evropský grant, přijde na řadu větší rekonstrukce jako výměna oken, kterými uniká teplo, či topení v podlaze.

Počin by uvítala i Alžběta Ďurinová, která ještě donedávna navštěvovala kurz baletu pořádaný Kredancem. „Dobře vybavených baletních sálů je v Budějovicích málo, takže by bylo super mít další. Navíc blízko Máje, kde bydlím, a s možností parkování,“ uznává. Právě lokaci na sídlišti považuje i Hedvika Drenčeni za výhodu. „Opodál stojí studentské koleje a je tu dost rodin s dětmi pro taneční workshopy,“ myslí si. Navíc by ráda zavedla i pravidelnou dětskou divadelní produkci. „Tyhle plány už tu nějakou dobu jsou a zatím z nich nikdy nic nebylo,“ uvažuje Alžběta Ďurinová o výměníku a trochu skepticky dodává: „takže dokud nepoloží baletizol…“