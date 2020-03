Před vypuštěním do nejdelší české řeky stihne voda roztočit Peltonovu turbínu o výkonu až 1 MWe. Od začátku provoz v roce 1999 vyrobila malá vodní elektrárna Kořensko 36 286 MWh elektřiny.

Vltava je pro provoz elektrárny velmi důležitá. Do areálu temelínské elektrárny ji dopravují čerpadla z Čerpací stanice Hněvkovice. O pár kilometrů dál ji do koryta nejdelší české řeky jihočeská jaderka vrací. Před vypuštěním musí voda splnit přísné ekologické limity. „Svým způsobem elektrárna funguje i jako čistička vody. Na elektrárně totiž vodu zbavujeme nečistot a jejímu vypuštění předchází další čištění a kontroly. Energetické využití „odpadní“ vody pak zvyšuje efektivitu celého výrobního cyklu,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Proti loňskému roku uspořili na obou jaderných elektrárnách 2,3 miliónů m3 surové vody. „Recyklace vody nebo její úspory jsou důležité. Na obou elektrárnách zavádíme opatření pro její co nejefektivnější využití. V případě Temelína přinesou takový efekt nové separátory, které instalujme postupně na oba bloky letos a příští rok,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

Loňská výroba 2300 MWh malé vodní elektrárny Kořensko by vystačila na roční spotřebu asi šesti stovek domácností. Nezanedbatelné jsou také dopady na životní prostření, kdy Kořensko svým provozem ročně ušetří téměř dva tisíce tun CO2. Od začátku provozu v roce 1999 by to pak bylo třicet tisíc tun CO2.

Marek Sviták