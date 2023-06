Ve středu, 28. června ve 13 hodin, se na Otýlii v Českých Budějovicích rozloučí přátelé a známí s Petrem Hýblem. Léta boxoval za Budějovice. V roce 1969 pomohl k jejich postupu do extraligy. Rok nato vybojoval titul mistra Čech a bronzovou medaili z mistrovství ČSSR ve váze do 67 kg, další dva roky reprezentoval…

Obálka příběhu, který už skončil... | Foto: Archiv VLM

"Mimo provazy" se nám v začátku osmdesátých let přiznal, že chce napsat knihu z prostředí jeho sportu. "Málokdo asi věřil, že věc dotáhne do konce, ale Petr Hýbl vytrval a jeho prvotina se má v roce 1988 objevit na pultech knihkupectví," napsali jsme v rubrice Nezapadlo bez povšimnutí 14. ledna 1987. Řekl nám k tomu: "Čtyřikrát můj román lektorovali odborníci, čtyřikrát jsem ho přepracovával. Po večerech a o víkendech jsem napsal na stroji asi třináct set stránek, kolikrát jsem chtěl všeho nechat, ale vždycky jsem si vzpomněl na větu, kdysi náhodně zaslechnutou - ,co může takovej vymlácenej boxerskej mozek napsat?!´ Málokdo mi věřil, a to byla moje motivace…"

Psal dál

Knížka Pajdal byla doporučena k vydání v březnu 1985 a po třech měsících se Petr Hýbl začal nudit. Sedl znovu k psacímu stroji a brzy odevzdal nakladatelství k posouzení svůj druhý rukopis. "Zajímaji mne neobjasněné záhady, tak jsem kolem jedné z nich, výbuchu nad Sibiří před osmdesáti lety, vytvořil literární fantazii, vzrušující děj," řekl nám sporťákům JP, a my v onom "Nezapadlu" dodali: "Boxer, který za patnáct let aktivní činnosti vybojoval v ringu 240 utkání, tedy definitivně přesedl na jiného koníčka - se stejnou houževnatostí, s jakou se před lety činil mezi provazy…"

Místo naznačované fantazie o pádu kosmického tělesa pokračoval Hýbl v příběhu o Pajdalovi, a Nakladatelství Růže, které v roce 2008 vydalo oba díly (524 stran) v jednom svazku, napsalo v anotaci: "Strhující český román z prostředí boxu. Je z části autobiografickým dílem autora - pana Hýbla, který jako dítě z dětského domova dosáhl až na mistrovský titul. První díl tohoto díla byl vydán v 80. letech a během měsíce byl vyprodán celý náklad. Velké množství čtenářů očekávalo pokračování, které vychází až nyní, a to společně s prvním dílem…" Náklad Růže uvádí 4080 kusů.

Dodala, že koncem osmdesátých let vyšla v Jihočeském nakladatelství kniha s jednoduchým a dynamickým názvem „Pajdal“, jejímž autorem byl tehdy aktivní českobudějovický boxer, dnes trenér boxu, Petr Hýbl. "Kniha si svým lidským příběhem okamžitě získala čtenáře z řad mužů i žen. Většina tehdejšího nákladu byla vyprodána již po prvních týdnech působení knihy na trhu. Autor se pustil do psaní druhého dílu knihy, avšak politické změny a zánik nakladatelství po roce 1989 byly příčinou toho, že rukopis druhého dílu zůstal na dlouhých dvacet let v autorově šuplíku. Naše nakladatelství Růže připravilo (pro vánoční trh) souborné vydání obou dílů. Strhující román o více než pěti stech stránkách čtenáře opět vrátí do dětství otloukánka z dětského domova, který se postupně vyrovnává s křivdami světa a díky sportu dokáže zvládat i nové nástrahy života. V premiérově vydávaném druhém dílu autor dále sleduje osobní život muže, který se jako sportovec dostává na vrchol své kariéry, avšak v oblasti soukromého života a vztahů není jeho osud až tak jednoznačný…"

"Přežil" i druhé šance

Vydávání knihy různými vydavatelstvími za různé ceny pokračovalo. V Panta Rhei vyšla v tzv. druhé šanci se slevou 70 % na 4,87 eura a nakladatelství vysvětlovalo: V našich kníhkupectvách po celom Slovensku a v sklade e-shopu sa nachádza veľké množstvo kníh, ktoré majú chybičku krásy, ktorú si často ani nevšimnete. Preto sme sa rozhodli, že týmto knihám dáme druhú šancu… Objevila se také v "reknihách" neboli Použitých knihách ve skvělém stavu, Dobré knihy.cz ji uvedly jako Strhující český román, Antikvariát59.cz (63 Kč) zmiňoval "Trvale nedostupné", Knihy Dobrovský za ni chtěly 139 Kč s DPH…

Pajdal i příběh jeho autora jsou dopsány. Přejme oběma klid…