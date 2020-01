V sobotu 11. ledna startuje už patnáctá zimní sezóna projektu ČD Ski. Cestující Českých drah získají slevu na skipas v šesti českých, dvou slovenských a jednom švýcarském lyžařském středisku. Slevy na skipasy budou platit až do 29. března 2020. Každou zimu využije podle Gabriely Novotné, regionální tiskové mluvčí Českých drah, nabídku ČD Ski přes tři tisíce lyžařů.

Na Lipně je oproti obvyklé slevě 20 % výhoda ještě o něco větší, možná sleva tu činí až 30 %. Bonusový produkt ČD Yetti ve skiareálu Lipno nabízí slevu 30 % na denní skipas lyžařům, kteří přijedou do skiareálu Lipno na Šumavě vlakem Českých drah. "Voucher pro získání slevy cestující získá bezplatně na pokladně ČD při zakoupení jízdenky. Výhodné lyžování na Lipně využijí především obyvatelé Českých Budějovic a Tábora," říká Gabriela Novotná s tím, že cesta vlakem a návazným skibusem přímo k lanovce trvá z Českých Budějovic necelé 2 hodiny.

V několika dalších českých partnerských skiareálech po předložení platné jízdenky ČD získají lyžaři slevu 20 % na denní skipas. Ve slovenských skiareálech Ružomberok-Malinô Brdo a Štrbské Pleso a ve švýcarském skiresortu Davos Klosters získají cestující ČD v rámci projektu ČD Ski slevu 20 % na dvoudenní nebo třídenní skipas. České dráhy ve spolupráci s lyžařskou půjčovnou Tatra Ski nabízejí 20% slevu z ceny skipasu v lyžařském středisku Štrbské Pleso.

"Do českých skiareálů se lyžaři dostanou z krajských měst nebo regionálních center nejpozději do dvou hodin. Přes noc se lze pohodlně dostat lůžkovým spojem Českých drah nejen do slovenských hor, ale i do srdce alpského lyžování, do švýcarského Davosu," říká Gabriela Novotná. Přípojný vlak zastaví v Davos Dorf (horském městečku položeném v nadmořské výšce 1560 metrů), nedaleko lanovky na Parsenn, v 8:50. Lyžařské středisko nabízí českým lyžařům, kteří přijedou vlakem ČD, i zvýhodněnou nabídku ubytování na stránce www.davos.ch/zima.

Součástí projektu ČD Ski je šest lyžařských areálů v nejvyšších pohořích České republiky:

· Krkonoše – Skiareál Harrachov, vlakem na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov;

· Jizerské hory – Skiareál SKI Bižu Tanvaldský Špičák, vlakem na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák;

· Jeseníky – Skiareál JONAS PARK Ostružná, vlakem na trase Olomouc – Hanušovice – Ostružná – Jeseník;

· Šumava – Skiareál Ski&Bike Špičák, vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák – Železná Ruda;

· Krušné hory – Skiareál Vila Pernink, vlakem na trase Karlovy Vary – Nejdek – Pernink.

Nabídka ČD Yetti

· Šumava – Skiareál Lipno, vlakem na trase Tábor – České Budějovice – Lipno nad Vltavou.