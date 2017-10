Za co se budou bít jihočeští poslanci?

Jan Zahradník, ODS, 68 let Poslancem je od roku 2013, v současné době je nejen zastupitel města České Budějovice, ale také krajským zastupitelem. V minulosti byl hejtmanem Jihočeského kraje, několik let působil jako ředitel Česko-anglického gymnázia. Je absolventem Univerzity Karlovy.



Nízké daně, méně byrokracie a více svobody. Dále bych chtěl pomoci prosadit zákon o prioritních stavbách, který by usnadnil povolování velkých dopravních staveb, které jsou ve veřejném zájmu. Také bych chtěl, aby se sněmovna vrátila k zákonu o ochraně přírody a krajiny a zmírnila povinnost přeměnit většinu území Šumavy na divočinu.