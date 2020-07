Do říjnových voleb jdou s heslem „Víme, jak bezpečně dál“.

Ivana Stráská původně neměla v plánu jít do voleb znovu. „Avizovala jsem poměrně dlouhou dobu, že se z politiky chystám odejít, ale situace, která během zimy nastala, mě přesvědčila, že sociální demokracii pomůžu ještě jednou.“ ČSSD, jež je ve vedení kraje už 12 let, vyhrála i minulé krajské volby 2016 (s 22,55 % hlasů a 15 křesly). Tehdy ale stranu, už potřetí, do voleb vedl Jiří Zimola a byl dlouhá léta (2008 až 2017) hejtmanem. V roce 2017 ale z této pozice odstoupil kvůli aféře s chalupami ve Slupečné u Lipna nad Vltavou, které pro něj a jeho tehdejšího náměstka Jaromíra Slívu stavěl Martin Bláha, předseda představenstva Jihočeských nemocnic a člen představenstev všech osmi krajských zdravotnických zařízení. Na jeho místě ho vystřídala právě současná hejtmanka. Jiří Zimola v červnu odešel z ČSSD a založil hnutí Změna 2020.

Nejlépe člověka poznáte při práci a v krizi

Jihočeští sociální demokraté si na tiskovou konferenci připravili i jedno překvapení: kandidaturu Kvetoslavy Kotrbové, šéfky jihočeských hygieniků. Ona sama na ní vysvětlila, co vedlo k tomu, aby s nimi do voleb šla. „Paní hejtmanku jsem poznala v krizi a při práci, jako profesionála nesmírně pracovitého a spolehlivého. Když přišla nabídka od paní hejtmanky a jejího týmu, samozřejmě jsem ji zvažovala. A nakonec jsem se rozhodla, že kandidaturu jako nestraník přijmu,“ vysvětlila. „A mám k tomu ještě další důvod: žiju tu třiatřicet let a mám to tu ráda. A samozřejmě je za tím i několikaměsíční spolupráce s celým krizovým štábem. Výsledky, kterých jsme dosáhli, mluví za všechno: aktuálně máme dvanáct pozitivních osob na 650 tisíc obyvatel.“

O členství ve straně zatím neuvažuje, do voleb jde jako nezávislá kandidátka.

Hejtmančinou volební "dvojkou" je Antonín Krák, dlouholetý starosta Větřní a také radní Jihočeského kraje, v gesci měl dopravu a nyní pod něj spadají investice a veřejné zakázky. V minulých krajských volbách kandidoval z pátého místa. „Nedokážu předjímat, jak volby dopadnou. Rádi bychom ve volbách uspěli jako v předešlých volbách a jak říkala paní hejtmanka, bychom rádi v rozdělané práci pracovali v koalici, takže za úspěch bychom považovali silný koaliční potenciál,“ říká radní, který má na starosti i investování v rámci kraje. „Rozhodujeme se, kam peníze v rámci rozpočtu poslat. Jestli je dáme do této silnice, do tohoto most, jestli opravíme tuhle školu a podobně,“ přiblížil. Je podle něj škoda, že volební účast u krajských voleb není tak vysoká, jako u těch komunálních a parlamentních. „Věřím ale tomu, že si cestu k urnám najdou.“

Co se případné koalice týká, jihočeští sociální demokraté jsou zatím otevření všem možnostem. „Nevyloučili jsme dopředu nikoho, rozhodne to, kolik subjektů a v jakých počtech se dostanou do zastupitelstva. Jak říkají ostřílení politici: zajíci se počítají po honu, tak uvidíme, jak vyjdou počty,“ řekla hejtmanka.

Předvolební kampaň jihočeská ČSSD oficiálně odstartuje 5. září ve Sportovně-relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. „Už teď ale mohou naši příznivci najít potřebné informace na našich webech jihoceskacssd.cz a ivanastraska. cz,“ uzavřel volební manažer David Šťastný.