Už na gymnáziu věděl, že se chce podívat a poznat život na Novém Zélandu, Austrálii a v Kanadě. „Když jsem byl v roce 2018 na Working Holiday na Novém Zélandu, otevřel se v tu dobu pro občany ČR poprvé ten samý program také v Austrálii. Takže jsem si svůj sen nemohl nechat ujít a možnosti využil,“ líčí Filip Rozkošný, který do Austrálie vycestoval minulý rok v dubnu. Zastavil se

v Indonésii a v květnu doletěl do Austrálie. „Už předem jsem byl rozhodnutý, že bych chtěl australskou zimu strávit v tropech, kde se denní teploty pohybovaly průměrně na příjemných 19°C. Z tohoto důvodu jsem nejprve zamířil na severovýchod země do Cairns ve státě Queensland, jehož region je turisticky atraktivní z důvodu blízkosti Velkého bariérového útesu a tropického deštného pralesa Daintree. Zalíbilo se mi tam natolik, že jsem si tam našel práci a nakonec zde strávil většinu svého pobytu v Austrálii,“ vypráví.

Po příjezdu do Cairns ale viděl, že turistická sezóna ještě není rozběhnutá a pracovní možnosti se mu nenaskytly. A tak si pořídil auto a vydal se hledat práci do okolí. „Štěstí se na mě usmálo v malém městě Mareeba zhruba hodinu cesty od Cairns, kde jsem našel práci na farmě Skybury Coffee&Papaya. Na farmě jsme sbírali každý den papáju a nakonec jsem tam pracoval osm měsíců. Díky této práci jsem se potkal se skvělou partou lidí ze všech koutů světa. I když byla práce fyzicky náročná, zvlášť v létě kvůli vedru, tak mě v týmu, kde jsem pracoval, bavila,“ říká osmadvacetiletý muž. S kamarády ve všední dny pracoval a každý víkend společně podnikali různé aktivity. „Jezdili jsme lodí rybařit do Korálového moře, kempovat do buše nebo deštného pralesa nebo jen tak na pláž. Také jsem poznal spoustu kamarádů na tenise a fotbale, kde jsme soutěžili.

Při cestování australským kontinentem bylo jeho cílem navštívit všech šest států a dvě teritoria. „Austrálie je obrovská země se spoustou krásných míst a je těžké se rozhodnout, jaké z nich je vlastně nejhezčí. V Queenslandu to byl Cape Tribulation v nejstarším tropickém deštném pralese Daintree, kam jsme jezdili kempovat. V Severním teritoriu ikonická a posvátná hora Uluru. V Novém Jižním Walesu dechberoucí výhledy na Blue Mountains blízko Sydney. V teritoriu hlavního města byla velmi zajímavá prohlídka australského parlamentu. Ve Victorii v Melbourne bylo skvělé vidět jeden z grandslamových tenisových turnajů Australian Open s neuvěřitelnou atmosférou a zájmem veřejnosti. V Jižní Austrálii jeskyně Naracoorte (UNESCO), ve kterých byly nalezeny fosilie mapující vývoj australské fauny a v rozlohou největší Západní Austrálii pláž Lucky Bay s bílým pískem v národním parku Cape Le Grand. Poslední stát který jsem navštívil před odletem, byla Tasmánie, kde byly krásné treky v horách,“ vypráví nadšeně, co vše spatřil.

V Tasmánii ho překvapila i exotická zvířata. Poznal pakobru páskovanou, ježuru, wombata nebo ptakopyska.

Osmi měsíční dobrodružství si však cestovatel musel zkrátit. Zpět do Čech se vrátil před čtyřmi týdny, v době začátku koronavirové pandemie v Česku. Před odletem sledoval zprávy a navíc byl v kontaktu s rodinou. „Pobyt jsem si zkrátil pouze o týden od původního plánu mého návratu. Když jsem viděl, že se situace v Evropě, ale i Austrálii začala prudce zhoršovat, prodal jsem auto a letěl domů. Musím přiznat, že jsem měl štěstí, že můj let s Qatar Airways proběhl hladce a doufám, že i všichni ti, kterým jiné letecké společnosti zrušily lety z Austrálie a Nového Zélandu, se nakonec dostali v pořádku domů,“ říká.

S karanténou Filip Rozkošný počítal, i když před odletem z letiště v Melbourne Austrálie nebyla na seznamu rizikových zemí postižených koronavirem. „I tak jsem měl vše s rodinou domluvené a byl jsem připravený na dvoutýdenní dobrovolnou izolaci, tak abych nikoho nemohl ohrozit. Až po příletu do Prahy jsem se dozvěděl, že byla Austrálie v ten den zařazena na seznam rizikových zemí. Rodiče mi do Prahy na letiště přivezli auto a já se sám dopravil do karantény,“ přibližuje svůj návrat. V den příletu telefonicky kontaktoval svého praktického lékaře a po dvou týdnech v karanténě, kdy neměl žádné příznaky koronaviru, ji lékař ukončil.

Čas v karanténě strávil cestovatel efektivně. „Měl jsem čas se aklimatizovat zpět doma v Česku. Čas jsem využil na to, abych si zorganizoval fotky a videa z celého roku,“ popisuje. A dovává: „Nyní je hezké být opět po roce doma s rodinou, i když za momentálních okolností nemohu navštěvovat prarodiče, abych je neohrozil a mladšího bratra, který žije a pracuje v Irsku.“

Budoucí učitel se chystá nastoupit za katedru nejlépe od září. „V současné době hledám práci a chtěl bych začít učit od září. Mám půl roku praxe a na práci ve školství se těším, mimo jiné i proto, že budu moci ve svých předmětech předat zkušenosti z práce a cestování v anglicky mluvících zemích,“ plánuje Filip Rozkošný.