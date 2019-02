Otevřít po letech v obci prodejnu potravin napadlo pištínského zastupitele Zdeňka Floriána. „Na webu Jihočeského kraje jsem našel dotaci na vybudování prodejny, a proto jsem to navrhl ke zvážení,“ uvedl Zdeněk Florián.

O možnostech a podmínkách dotace Jihočeského kraje na zachování venkovských prodejen s převážně potravinářským zbožím a jejím využití v Češnovicích, případně i jiných částech patřících k Pištínu, informoval starosta Jaroslav Havel zastupitele. „Zastupitelstvo shledalo podmínky pro vybudování prodejny jako nevyhovující,“ uvedl starosta Pištína.

Není prodejna

- Češnovice mají 230 obyvatel

- před pár lety tam skončila soukromá prodejna kvůli nízkým tržbám

- nejbližší prodejna je v Pištíně

- řada občanů jezdí nakupovat do Českých Budějovic

- pečivo a další drobnosti je možné objednat v hospodě

„Dotační titul je určen na rekonstrukci či výstavbu a základní vybavení prodejny, která musí být v majetku obce či na jejím pozemku. Tomu nemůžeme vyhovět,“ vysvětlil Jaroslav Havel s tím, že se budou zajímat o možnost zajištění potravin pro občany pojízdnou prodejnou.

„Tuto službu však nikdo v okolí neposkytuje a v oblastech, kde funguje, obce na její provoz hodně doplácejí,“ konstatuje starosta.

Podle něj ale naštěstí není žádná tragédie, že v obci není obchod. Nakoupit se dá v Pištíně či blízkých Českých Budějovicích.

V Češnovicích před pár lety musela soukromá prodejna ukončit provoz, protože se neuživila. V některých obcích představuje ztráta obchodu pro občany velký problém. V Záboří např. při přechodu na EET pomohla obchodu se smíšeným zbožím obec, takže pro víc než padesátku každodenních nakupujících je to výhra.

V Češnovicích je situace odlišná, občané to mají kousek do Pištína i do krajského města. Jak zmínil zastupitel Zdeněk Florián, který s nápadem na obchod přišel, zájem ze strany občanů o vlastní prodejnu není velký. „Po zrušení prodejny před pár lety bylo možné koupit základní potraviny na čerpací stanici, čehož využívali tři čtyři lidé, takže tato iniciativa skončila. Když vedle benziny vzniklo rychlé občerstvení s nabídkou základních potravin, dopadlo stejně,“ konstatuje zastupitel Zdeněk Florián.

Sedmým rokem je jistotou pro pár sedmdesátníků Češnovická hospoda, kde mohou dostat, co potřebují. „Objednají si třeba na pondělí, středu a pátek rohlíky a před otevíračkou si je vyzvednou. Chtějí knedlíky a čerstvé pečivo, aby nemuseli do Pištína,“ přibližuje nájemce hospody Jaroslav Jakubec.