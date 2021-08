Třináctého srpna jsme na webu informovali o vítězství Sebastiana Michetschlägera (38) z Münzkirchenu v extrémním cyklistickém závodu nonstop "Race Around Austria Challenge". Vedl kolem Horních Rakous (560 km, převýšení 6500 metrů) se startem a cílem v St. Georgenu v Attergau a vítěz jej zdolal za 16:33 hodiny.

Ve dvou objeli Rakousko za dva dny a 16 hodin. | Foto: Deník/OÖN

A byl jen "předzápasem", závodem pro začátečníky, jak okomentovali cyklističtí extrémisté, před "opravdovým" Race Around Austria, kolem celého Rakouska (2200 km, 30 000 metrů převýšení, na trase také příhraničními Ulrichsberg a Litschau). Ten skončil o víkendu a přinesl řadu rekordů. Švýcarka Nicole Reistová vyhrála tuto zkoušku popáté, přičemž vlastní traťový rekord z roku 2019 zlepšila o 11,5 hodiny na tři dny, 20 hodin a 36 minut. Průměrně tedy měla rychlost 23,42 km/h. V absolutním pořadí skončila čtvrtá. Z mužů zopakoval své vítězství z roku 2019 Bavor Rainer Steinberger, který jel tři dny, 15 hodin a 19 minut, tedy průměrem 24,83 km/h. Druhý Franz Scharler jel tři dny, 16 hodin a 54 minuty (průměr 24,39), třetí Reinhard Wohlfahrt byl na cestě tři dny, 20 hodin a 27 minut (23,45). Pátý skončil Hornorakušan Lukas Kaufmann, který si splnil cíl dojet do čtyř dnů - měl čas tři dny, 21:38 hodiny. V závodě dvojic vytvořili nový rekord dva dny, 16 hodin a 48 minut (průměr 33,46 km/h) Simon Kislinger z Innviertlu a Christoph Mitterbauer ze St. Romanu, člen vítězného týmu závodu Kolem Ameriky 2019. Max Kuen, Daniel Ganahl, Nikolas Riegler a Peter Inauen, profesionálové Teamu Vorarlberg, zlepšili rekord čtyřčlenných družstev na dva dny, 12:20 hodiny (průměr 35,94 km/h). Deník OÖN zaznamenává také výkon dolnorakouských Crataegutt Seniors, týmu s průměrným věkem 70 let (Alfred Lechnitz, Hannes Krivetz, 75letý Hornorakušan z Ottnangu Josef Bichl, Lothar Färber). Dokončili závod za tři dny, 14:55 hodiny.