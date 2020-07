Na českobudějovické radnici postupně přibývají přihlášky do soutěže Rozkvetlé město. Pro všechny milovníky okrasných rostlin a barevně voňavého prostředí ji připravil odbor správy veřejných statků. Letos s několika novinkami.

„Soutěží se až do 14. srpna ve dvou kategoriích. V první se budou hodnotit květinové výsadby zdobící okna domů či balkonů, druhá kategorie cílí na rozkvetlé předzahrádky domů, květinové záhony a ostatní kreativní výzdoby viditelné z volně přístupného prostranství,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Motivací pro účast může být i letošní vyšší počet výherců a zajímavé finanční ceny. „Za první místo je v obou kategoriích deset tisíc korun, za druhé sedm tisíc, za třetí pět tisíc, za čtvrté jsou tři tisíce a za páté místo jsou to dva tisíce korun. Účastník se může zapojit do soutěže tak, že na mailovou adresu rozkvetlemesto@c-budejovice.cz odešle fotografii vlastní kvetoucí květinové výsadby,“ dodává za odbor správy veřejných statků Jan Borovka. Pokud vás soutěž zaujala, neváhejte a zapojte se. Vždyť je to tak jednoduché!

O tom, že květinová krása v ulicích Českých Budějovic není jen na okrasu, přitom svědčí již několik let například včelstva na střeše radnice. Čtyři úly včel byly na střechu radnice umístěny v dubnu 2013. Jeden úl má v současnosti asi 80 000 dělnic, 1500 trubců a jednu matku, která je takovou řídící jednotkou. Její existence totiž rozhoduje o bytí či nebytí celého společenství. Zároveň svému včelstvu udává charakter, jako je například mírnost, medný výnos a celková kondice.

„Systém chovu včel je přizpůsoben podmínkám, kterým jsou včely na střeše radnice vystaveny. Hlavně konstrukce úlu je přizpůsobena tomu, aby včelky byly schopné zdárně překonat parné letní dny. Přestože včelaření v současnosti prochází velmi složitým obdobím kvůli klimatickým změnám a má přímou souvislost s horšícím se zdravotním stavem včelstev v celé České republice, včelám na střeše radnice se od začátku velmi daří. Zejména v zimním období jsme zatím nezaznamenali žádné ztráty, což je velice pozitivní,“ říká primátor Jiří Svoboda. Při prvním vytáčení koncem května byl výnos kolem 45 kg květového medu. „Radniční med v malých skleničkách si z našeho města odnášejí jako prezent významné návštěvy,“ dodává českobudějovický primátor.

Samo město přispívá ke květinové okrase také cílenou výsadbou nebo péčí o zelené plochy. Prospívá to nejen hmyzu, ale je to i příspěvek lepšímu klimatu ve městě. V parku Stromovka se z podnětu organizace Calla uplatňuje například takzvaná mozaiková seč, kdy se různé plochy sečou v různých termínech. Aby náhle hmyzu nezmizela všechna potrava při krátkém zastřižení trávníku.

Rozsáhlé květinové záhony na městských plochách pak lze najít třeba na Mariánském nebo Senovážném náměstí. A tuto výzdobu město dále rozšiřuje. Mezi prvními letos vykvetly na městských pozemcích na jaře narcisy kolem Mlýnské stoky. Vysazeny byly v říjnu loňského roku firmou Flower Your Place Central Europe, s.r.o. z Hradce nad Moravicí. „Celkem tam bylo vysazeno 7 800 květin ve směsi barev za 65 tisíc korun,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.