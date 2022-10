„I nadále pokračuje nejistota ve vývoji cen energií a spíše než jejich pokles, který by se výrazněji promítl do cen materiálů, očekáváme jejich další růst. Jen meziročně se naše výrobní náklady zvýší o 40 procent. Takové zvýšení se zákonitě musí projevit v cenách stavebních materiálů. Již nyní mohu predikovat, že nejen cena cihel v příštím roce poroste. Ustálení či snížení cen nenahrávají ani vládní opatření. Záchrannou brzdou před dalším razantním zdražením by mělo být zastropování cen energií na přijatelné hranici, to se ale dosud netýká velkých a energeticky náročných odvětví,” říká o vývoji generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek.