Soutěž Rozkvetlé město v jihočeské metropoli prodloužila termíny přihlášek do konce srpna. Hodnotí se i záhony před paneláky.

Deset tisíc korun získá vítěz soutěže Rozkvetlé město v Českých Budějovicích. Přihlášky se podávají na radnici do 31. srpna 2021. Foto: archiv magistrátu města České Budějovice | Foto: Deník/Edwin Otta

Tradiční soutěž Rozkvetlé město se v Českých Budějovicích prodlužuje až do 31. srpna 2021, tedy o 14 dní. „V létě jsou lidé na dovolených a prázdninách, tak jsme se rozhodli, že jim dáme šanci ukázat, co vypěstovali, až se vrátí a budou na to mít čas a chuť,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že soutěž je rozdělena do dvou kategorií. V jedné budou hodnoceny květiny zdobící okna a balkóny, druhá kategorie cílí na předzahrádky domů, květinové záhony a další kreativní výtvory obyvatel Budějovic.