„Věřím, že do toho kluci dají všechno, že se vybejkujou,“ nepochybuje 26letá Hana Hoďánková o výhře Motoru. Týmu v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem mají domácí po úterní prohře 0:2 rozhodně co vracet.

Nebude sama, hnát hráče Motoru za vítězstvím bude celá hala. Už teď je jasné, že ani jedno z celkových 6 421 míst nezůstane prázdné. Podporu v hledišti však bude mít i soupeř. Jak uvádí Jaroslav Zelenka, který je spoluzakladatelem fanouškovské organizace, do Budějovic vypraví autobus. „Baráž je vrchol sezony,“ říká Jaroslav Zelenka.

Nejlepší v Evropě Fanoušci hokejového týmu ČEZ Motor patří dlouhodobě k těm nejvěrnějším. Díky tomu jim v tabulce návštěvnosti zápasů evropských hokejových týmů, jež hrají druhou nejvyšší soutěž, patří první místo. Na jeden domácí zápas v základní části přišlo v průměru 5736 lidí.

Zvednout šálu nad hlavu a najednou a pořádně od plic zařvat góóól! Takový by byl ideální scénář nejen pátečního utkání domácího hokejového týmu ČEZ Motor. Ten přes základní část a play off postoupil do baráže a v pátek se na domácím ledě postaví jednomu ze tří soupeřů v boji o extraligu – Rytířům Kladno.

Jedno je jasné, sledovat jejich úsilí bude vyprodaná Budvar aréna. Fanoušci Motoru totiž patří mezi ty nejvěrnější. Na vlastní oči se o tom při nedělním zápase s Chomutovem přesvědčil Martin Dvořák . „Fanoušky Motoru bych upřímně řečeno pozlatil. Tisíce lidí soustředící se na jednu věc, to člověk zažije na každém velkém rockovém koncertě a bere to tak. Z fanoušků Motoru však na zápasech cítím něco navíc, oni se nejen baví, ale skutečně tou hrou žijí,“ říká student Jihočeské univerzity a pokračuje: "Dokáží hlasitě ocenit i třebas banální střelu, kterou soupeřící brankář nemá problém chytit, ale mám pocit, že patrně intenzivně vnímají i všechno, co té střele předchází - průjezd do útočného pásma, šikovnou přihrávku, schopnost přemoci protivníkovu obranu. U tak dynamické a neustále se proměňující hry, jakou hokej je, je příjemné vidět a zažít, že každý přejezd červené čáry svým týmem budějovičtí fandové berou jako příjemnou příležitost nechat se okouzlit souhrou, co jejich domácí mančaft předvádí. Nejde o to vidět za každou cenu pořád nějaké góly, ale hru, za kterou se nemusíte jako fanoušek stydět nebo se jí nechat rozčílit. Možná je to právě tohle, co motorácké publikum činí tolik unikátní."

Roky už je věrnou fanynkou 26letá učitelka na 1. stupni Hana Hoďánková. Ta coby členka fanklubu Motorfans neváhala v úterý vyrazit podpořit hráče Motoru na Kladno. „Byli jsme i v Havířově a Vsetíně. Jezdíme téměř pokaždé,“ říká dnes 1. místopředsedkyně fanklubu. Jak vidí šance na postup do extraligy? „Pořád je to sen, náš cíl. Objektivně si myslím, že na to mají,“ nepochybuje fanynka, která má nejraději hráče s číslem sedm – to nosí Cody Bradley.

Věrné fanoušky mají i Rytíři Kladno. Ty bude v sektoru hostí podporovat autobus fanoušků. Ten se dle slov Jaroslava Zelenky, který je spoluzakladatelem fanouškovské organizace, vypravuje i jindy, pokud je dost zájemců. Ne všude se ale takhle jede. Třeba do Vsetína je vlak i pohodlnější a autobus by se ani nenaplnil. Na baráž se však jezdí vždy, i když nejsou všechna místa obsazena.

"Vezeme buben a lidi, kteří se nemají jak jinak dostat do Budějovic," vysvětluje Jaroslav Zelenka. Peníze se případně doplácejí z toho, co zbylo z finančně "úspěšnějších" výprav v roce. Vydělá se třeba na dvou autobusech do Jihlavy a pro fanklub je to vítaná rezerva.

"Nejvíc fanoušků jezdí do Prahy, na Slavii," doplňuje k počtu příznivců Rytířů na zápasech mimo Kladno Jaroslav Zelenka. Ale do Prahy se ani autobusy neobjednávají. Největší zájem o organizované zájezdy je třeba na utkání v Litoměřicích nebo Chomutově. "Vloni jely tři autobusy na baráž do Litvínova," zmiňuje fanoušek. Budějovický Motor ale také Kladeňáci podle Jaroslava Zelenky řadí k atraktivním soupeřům.

Příznivci Kladna si vedou i přehled kilometrů, které urazí za svým týmem, měřených od zimáku k zimáku (letos nejblíže Slavia - 47, nejdále Havířov - 419, třeba do Budějovic 182). Čelo tabulky "cestovatelů" je nad čtyřmi tisíci ujetými kilometry a nejlepší dva mají 6695 a 7420 kilometrů na kontě. "Nestalo se nám, aby na zápase někdo z fanoušků Kladna nebyl," zdůrazňuje další spoluzakladatel fanklubu Hynek Štěpánek.

Do Českých Budějovic na zápas musejí příznivci Rytířů vyrazit zhruba ve dvě odpoledne a přijedou domů po půlnoci. Nabízených sto vstupenek si ale většinou rozebrali už ve středu.