V okrese České Budějovice se v pondělí 8. listopadu opět testovali žáci na základních a středních školách kvůli koronaviru. Testy se týkaly i neočkovaných učitelů. Těch je ale v celkových počtech jen zlomek.

V Základní škole Malá Strana v Týně nad Vltavou je podle ředitele Miroslava Vašici drtivá většina zaměstnanců školy očkovaná. "V celkovém počtu šedesáti zaměstnanců je jen pět neočkovaných," říká Miroslav Vašica a dodává, že neočkovaní se každé ráno testují. Ve výuce každý den nosí roušky. "Takže s tím nemáme problémy," konstatoval Miroslav Vašica a připojil, že při včerejším testování žáků byl jeden antigenní test pozitivní a jeden nebyl jednoznačný ani při opakování. Dva žáci proto byli posláni na PCR testy.

Nasadili suplování

V ZŠ a MŠ Lišov je také několik neočkovaných učitelů. Při výuce se ve škole dodržují obvyklá opatření. Ale stalo se v posledních týdnech, že kvůli potvrzenému výskytu koronaviru u žáků musela třída včetně vyučujícího, který nebyl očkován, do karantény. Za chybějícího pedagoga pak musel nastoupit jako záskok někdo z kolegů.

V ZŠ a MŠ Horní Stropnice je také několik neočkovaných pedagogických pracovníků. Z dvanácti učitelů základky jsou to tři, v mateřince jsou učitelé očkovaní všichni. Jak uvedl pro Deník ředitel Vít Golombek, jsou neočkovaní jednotlivci i mezi dalšími pedagogickými pracovníky, třeba v družině. Všichni se testují ve škole podle pravidel. A při výuce nocí roušky.

Při posledním testování včera zde byl jen jeden pozitivní případ, a to jeden žák ze 122. Po antigenním testu, který byl pozitivní, poskytli ve škole rodičům informaci, že v krajské nemocnici akutně zjištěným případům z antigenního testování nabízejí test PCR.

U dětí prospěly prázdniny

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslavy Kotrbové přibylo v neděli v jižních Čechách 168 případů COVID-19. Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 529 vzorků, počet karantén zůstal na 6 555. U dětí se ale pozitivně projevily prázdniny.

V neděli bylo na Českobudějovicku 3 325 aktivních případů, nejvíce ze všech okresů na jihu Čech. „Podobně jako v dalších dnech končícího týdne v neděli přibývalo onemocnění nejvíce mezi dospělými. Ve věkové skupině 45 – 54 let to bylo 35 nových případů, ve skupině 35 - 44 let 30 případů a ve skupině 25 –34 let 27 případů. V nejrizikovější skupině 65+ přibylo 22 případů, teprve pak následovaly přírůstky ve skupinách školáků, kde se v tomto týdnu dynamika nových případů díky volným dnům podzimních prázdnin zpomalila,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.