Strážníci Erik Hieke a Jan Plánský nalezli sebevraha na balkóně domu v bezvědomí. „Partnerka muže volala svému známému, který následně kontaktoval nás a dovedl nás do bytu,“ uvedl strážník Erik Hieke. Po předávkování se prášky a alkoholem potřeboval muž okamžitou první pomoc, kterou mu strážníci ihned poskytli a poté vyčkali do příjezdu sanitky a lékařů.

Lidem, kteří by se dostali k podobnému případu jako první, doporučují strážníci především kontaktovat záchranku i policii. „Dispečeři člověka navedou k tomu, co má dělat. Základem je zkontrolovat dýchání, životní funkce, krvácení a podobně. Záleží na druhu zranění,“ vysvětlil strážník Jan Plánský.

Po základním ošetření následně sebrali muži plata od léků a předali je lékařům a státní policii, kteří přijeli pár minut po strážnících. Celý zásah tak dopadl úspěšně.

S pokusy o sebevraždu se strážnici při službě nesetkali poprvé. „Mohl jsem se dostat tak k pěti šesti podobným případům, záleží, kam oznamovatelé volají. Jestli případ převezme přímo státní policie, záchranáři či my,“ komentoval Erik Hieke. Nedávno například s kolegou zasahoval u skokana na lávce poblíž městského parku Stromovka. „Muž přišel o práci i bydlení a chystal se skočit do silnice. My jsme mu to ale rozmluvili,“ popsal podobný zásah Jan Plánský.

Vyznamenání převzali včera od náměstka primátora Juraje Thomy.„Jsem moc rád, že máme strážníky, kteří svoji službu vykonávají svědomitě a berou ji jako povolání, nikoliv coby pouhé zaměstnání,“ ocenil náměstek Juraj Thoma.

Pro dvojici policistů se ale nejedná o první ocenění za zásluhy, které získali. Podle náměstka primátora města Juraje Thomy drží taktéž medaili II. stupně Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. „Oba strážníci slouží u policie přes deset let a mají za sebou mnoho úspěšných zásahů. Hledané osoby často naleznou i do několika minut po vyhlášení pátrání,“ vyzdvihl náměstek primátora Juraj Thoma.