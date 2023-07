První prázdninový den patřil v Jindřichově Hradci Benefičnímu dni pro Cibelu. Spolek, který se ve městě stará o opuštěná zvířata, uspořádal v parku pod Gymnáziem V. Nováka zábavné odpoledne pro majitele psů bez ohledu na rasu i věk.

Benefiční odpoledne v parku pod gymnáziem si užili psi i jejich majitelé. | Video: Jana Urbanová

Akci doprovodily také kreativní dílničky a hudební vystoupení. Program pro páníčky a jejich čtyřnohé společníky začal v 15 hodin. Soutěže byly připravené tak, aby je zvládl každý. "Není to o žádných velkých výkonech, jde jen o to, aby se páníčci s pejsky zabavili a pobavili. Začínáme krátkou asi kilometrovou procházkou, kdy se pejsci vyvenčí, pak jsou tady prvky agility, překážky typu podlez, přeskoč nebo slalom a taková ulička z pamlsků, které pejsky rozptylují a máme tu i psí hlavolamy," popsala Petra Jirsová, předsedkyně spolku Cibela a dodala, že pro vítěze jednotlivých disciplín jsou připravené drobné upomínkové předměty, psí pamlsky i hračky.

S pětiletou fenkou německého ovčáka si přišla zasoutěžit paní Věra z Jindřichova Hradce. "Soutěžily jsme spolu i loni. Žádná zvláštní příprava neproběhla, ale i tak byla Jessy dneska šikovná. Ne všechny disciplíny zvládla, ale to přičítám tomu teplému počasí," zhodnotila výkon své dlouhosrsté psí společnice.

Zdroj: Jana Urbanová

Pěti a půl roční fenku křížence Keysi přihlásila do soutěže panička Monika. "Nijak jsme spolu předtím netrénovaly. Obešly jsme to dobře, když se jedná o ňamky, tak vše najde, ale tam kde nejsou, tak to naopak vůbec nejde," řekla majitelka Keysi.

Děti si mohly během benefičního odpoledne vyzkoušet tvoření z papíru, skládání zvířecích origami a vybarvování zvířecích omalovánek. Dospělí zase vlastnoručně vyráběli hračku pro pejska nebo kočku. Benefiční den pro Cibelu zpestřil také hudební program v podání DJ Peltone a večerní koncert skupiny Circus Brothers, která svým vystoupením zahájila sezonu letních koncertů v parku pod gymnáziem.

Ve stánku Cibely měl zároveň každý příchozí možnost přispět na podporu spolku a jeho provozu, případně si za svůj příspěvek vybrat nějakou drobnost. Loni se během prvního ročníku akce podařilo vybrat přes 25 tisíc korun.