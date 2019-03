České Budějovice – Jihočeská D3 je aktuálněnejrozestavěnější dálnicív České republice.

Započata úprava terénu pro stavbu dalšího úseku dálnice.Karel Šmejkal „Já tady už dlouho nebudu. Čekám,že tak za týden už budu muset pryč. Tady se to nikomu nelíbí, 8 let se to řešilo a dva roky teď už vím, že povede dálnice tudy. Nebydlím tu nastálo, o t | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Karel Šmejkal stojí s kamarádem v garážových vratech své chalupy a sklesle se dívá na nedalekou kopici navezené hlíny. Tady, na okraji Českých Budějovic ve směru na Nové Hrady, právě začíná stavba nového úseku dálnice D3. Má spojit Hodějovices Třebonínem. „Já tady už dlouho nebudu. Čekám, že tak za týden budu muset pryč,“ naráží Karel Šmejkal na neodvratné stěhování, které ho čeká. Jeho dům totiž stojí v trase dálnice. „Tady se to nikomu nelíbí, osm let se to řešilo a dva roky teď už vím, že povede dálnice tudy. Nebydlím tu nastálo, o to méně se se mnou o odkupu diskutovalo,“ říká muž za plotem, kolem kterého pobíhá veselý vlčák.