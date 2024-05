Jihočeští hasiči podali pořádný výkon. Dvanáct a půl hodiny trvala v Týně nad Vltavou záchrana kočky z ventilační šachty, do které spadla z bytu ve třetím patře přes digestoř.

Dvanáct a půl hodiny trvala v Týně nad Vltavou záchrana kočičky z ventilační šachty, do které spadla z bytu ve třetím patře přes digestoř. | Foto: HZS Jihočeského kraje

„Kočku tahali hasiči z roury o průměru přibližně 25 cm a z hloubky asi 13 metrů. Záchrannou akci ve zdraví přežila a předali jsme ji šťastné majitelce,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Než mohli hasiči zakřičet hurá, trvalo to několik hodin. K zásahu vyjížděli v sobotu 4. května v 8.15 hodin. „Kočku se hasiči snažili nejdříve chytat do záclony, doufali, že se zachytí drápkem, ale nespolupracovala, a proto jí do roury zkusili spustit síť na odchytávání zvířat. Číča toho ale asi měla dost. Pořád nehybně ležela na dně roury,“ popsala akci Vendula Matějů.

Aby zvíře vlezlo do sítě, zkoušeli ho hasiči nalákat na žrádlo a pamlsky, ale i to bylo marné. „Kočku jsme se pokoušeli nahnat do síťky i pomocí různých drátů. Ale i tento pokus byl dost těžký a hlavně marný. Kočka byla hluboko a roura a celý prostor byl velmi stísněný, téměř jsme ji ani neviděli,“ popisují hasiči. Spolupracovali i s jednotkou týnských dobrovolných hasičů, zkoušeli kontaktovat jednotku podnikových hasičů z JE Temelín nebo chovnou stanici zvířat v Hluboké nad Vltavou a pátrali po tom, zda někdo nemá jakýkoli prostředek na záchranu kočky. Všechny nabízené prostředky a metody byly neúspěšné.

Ulicemi Českých Budějovic se hnal barevný dav, zastavil i dopravu

„Nakonec jsme si sami vyrobili jakýsi "chňapák" a postupně ho sešroubovávali na 13 metrů dlouhou násadu. Až tímto jedinečně vyrobeným prototypem záchranné tyče se nám kočku asi po hodině, když už se začalo stmívat, podařilo vytáhnout ven,“ komentovali šťastný konec hasiči.

Na závěr dodali, že se prý nabízela ještě možnost, a to vybourat v přízemím bytě celou úplně novou kuchyň a dostat se ke kočce spodem. „Ale s tím zcela pochopitelně nesouhlasil majitel kuchyně,“ doplnila tisková mluvčí Vendula Matějů.