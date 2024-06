Poskytnout první pomoc v krizové situace není leckdy samozřejmostí ani u dospělých. Existuje ale řada dětí, i z jihu Čech, které neváhaly a zachránily někomu v okolí život. Dobrým příkladem může být Adélka z Ledenic. Ta pomáhala hned dvakrát.

Ilustrační foto. První pomoc. | Foto: Pixabay, Pexels

Inspirativní malí hrdinové se mohou letos se skutky zasluhujícími pozornost a uznání hlásit do jubilejního 20. ročníku Dětského činu roku. Tento unikátní projekt, za kterým stojí společnost Whirlpool ČR, právě začal a letos nabídne i několik zajímavých novinek.

Pomohla doma i kamarádce

Adéla Novodvorská ze Základní školy v Ledenicích na Českobudějovicku může jít všem spolužákům příkladem. Její příběh chytá za srdce. „Mamky přítel Štěpán byl na operaci. Po propuštění byl v domácím léčení. Já přišla z tréninku dřív, než jsem původně měla a on šel na záchod s tím, že je mu špatně, ať zavolám mamce, která byla se sestrou v jiném městě na tréninku. Zavolala jsem mamce a v tu chvíli začal Štěpán kašlat krev,“ popisuje, co zažila.

Po chvilce už začal hodně zvracet krev a upadl dokonce do bezvědomí. „Praštil se do hlavy, chrčel. Byla jsem v šoku, dala jsem ho do stabilizované polohy, aby se neudusil krví, a mamka, kterou jsem v tu chvíli měla na telefonu, mi to zavěsila a zavolala 155. S paní operátorkou, která mi hned volala zpět, jsem se po telefonu celou dobu starala o Štěpána, jak mi říkala, až do příjezdu záchranky,“ vysvětluje.

Ilustrační foto. První pomoc.Zdroj: Pixabay, Pexels

Asi je to Adélce určeno osudem. „Říkají to všichni,“ dodává školačka. Za dva měsíce od této události totiž dívenka pomáhala znovu, tentokrát své vrstevnici. „Měli jsme u nás pouť a kamarádka pila alkohol. Vím, že se to nemá. Bohužel se opila opravdu hodně a šla čurat, dlouho se nevracela, šla jsem ji hledat a nemohla dlouho najít,“ vzpomíná.

Našla ji až po půlhodině ležet bezvládnou v betonovém přepadu rybníka, asi z 2,5metrové výšky. „Rychle jsem ji uvedla do stabilizované polohy, jelikož vedle ní bylo dost zvratek. Zjistila jsem, jestli dýchá, aby se nezadusila, přikryla jsem ji a zavolala mamce, která ihned přijela. Zavolaly jsme 155, přiletěl i vrtulník,“ naznačuje Adéla. Nikdo totiž nevěděl, jestli se spolužačka při pádu nebouchla do hlavy.

Ilustrační foto. První pomoc.Zdroj: Pixabay, Pexels„Oba zážitky pro mě byly veliké trauma, ale jelikož se teď budu pomalu rozhodovat kam na školu, možná je to pro mě znamení, že bych měla v životě pomáhat jiným lidem,“ míní s tím, že druhý zážitek s kamarádkou je pro ni zároveň poučení, že alkohol dětem do rukou nepatří a lepší je nepít vůbec.

O projektu

Projekt Dětský čin roku je svědectvím o síle dobra v srdcích těch nejmladších. Vyzdvihuje a oceňuje někdy zdánlivě malé, ale zároveň nesmírně významné činy dětí, které by často zůstaly v anonymitě. Vybízí děti, aby příběhy o dobrých skutcích a pomoci sepsaly, sdílely a tím ještě zdůraznily jejich význam. Může se jednat například o laskavost či pomoc komukoli z okolí, dobrovolnické aktivity organizované skupinou dětí, péči a společnost pro seniory, podporu pro lidi v nesnázích prostřednictvím sociálních sítí a mnohé další. Během 20 let se stal Dětský čin roku prostředníkem mezi inspirujícími příběhy a jejich autory, mladými hrdiny. Za tu dobu získal již několik tisíc příběhů.

Dobro bylo, je a stále bude podle předsedkyně správní rady Nadačního fondu Dětský čin roku Miroslavy Plánkové dětem vlastní. „Pomoc, ohleduplnost a soucit jsou přítomny v jejich, a tím i našem každodenním životě. Nejen oceňujeme a oslavujeme jejich činy, ale také nás učí, jak je důležité hodnoty, jako jsou solidarita, vzájemnost a lidskost podporovat i mezi novými generacemi,“ uvádí.

Jubilejní ročník si podle Plánkové zasloužil hned několik novinek. „Máme nové partnery, kteří podporují myšlenku projektu, a to v čele s hlavním podporovatelem společností Mattel zajišťující kategorii Dobrý nápad,“ uvádí. Projekt se podle ní letos ale dostane na různé nové akce i aktivity díky spolupráci s učiteli i médii.

Dětský čin roku je výjimečný projekt, který má za cíl ocenit dětské hrdiny. „Má k podobným činům inspirovat nejen děti. Hrdinů a dobrých nápadů totiž není nikdy dost,“ komentuje Marek Somol z oddělení marketingu společnosti Mattel.

K Dětskému činu roku se od letošního ročníku připojuje také výrobce kuchyní Oresi, který bude mít patronát nad kategorií Pomoc ostatním, dále také společnost Kores, výrobce školních a kancelářských potřeb, nebo společnost Terranova.

Přihlašování do projektu Dětský čin roku 2024 již odstartovalo. Děti mohou poslat svůj nebo kamarádův příběh o dobrém skutku buď on-line na www.detskycinroku.cz, nebo poštou, a to až do 30. září 2024. Soutěžit mohou v těchto sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem.

Čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku a patronem je herec a moderátor Aleš Háma. Mezi další patří například Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěváci Petra Černocká a Zbyněk Drda, vícenásobný paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, moderátorky Zora Jandová a Lucie Křížková a další. Záštitu nad projektem každoročně přebírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hlavního města Prahy.

Autoři vítězných příběhů v každé kategorii budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také diplomem, věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 tisíc korun pro svou školu na nákup školních pomůcek.