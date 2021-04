Bývalá majitelka nemovitosti s touto činnosti měla již zkušenosti z roku 2011. O to smutnější je příběh z března letošního roku. Němé tváře živořili ve stodole, v chlívech pro prasata, všude kolem nepořádek a zápach. Vysvobozením jim bylo až úmrtí jejich „chovatelky“.

Na opakovaný problém dle slov předsedkyně písecké Ligy na ochranu zvířat Jaroslavy Štěpánové upozornil všímavý soused. „Obrátil se na nás, jestli bychom nepomohli s pejsky, které zůstali po zemřelé majitelce. Je smutné, že zkoušel informovat různé instituce a nikdo neměl zájem danou situaci řešit,“ popsala Štěpánová.

Dostali je darem

Muž informoval o tom, že v objektu se nacházejí větší množství psů. „Proto jsme ihned vyrazili na místo s krmením, našli jsme tam devět fenek a tři psy,“ shrnula s tím, že o ně měl pečovat těžce nemocný pán, který na to nestačil. „A tak jsme se s ním domluvili, že nám zvířata daruje na darovací smlouvu, hned druhý den jsme je převáželi k nám do Písku,“ zmínila Štěpánová.

Podle informací Deníku druh majitelky o chov nejevil zájem. Byl to spíše koníček jeho paní, a tak čtyřnohé tvory vydal bez průtahů. Množírnu v Chvalešovicích, které mají jen necelých 150 obyvatel, považují místní za uzavřenou kapitolu.

Už mají nový domov

Následovala nutná veterinární péče. „V první řadě jsme je museli odblešit a umístit do karantény. Poté jsme provedli odčervení. Po akutní péči následovala veterinární vyšetření, očkování, čipování, domluva na termínech kastrací, čištění zoubků a jiných zákrocích,“ vysvětlila.

V současnosti podle jejích slov dostali zachránění psi další šanci a většina už našla nové majitele. „Ještě pár fenek čeká na vyndání stehů po kastraci, některé měly dokonce nádory, které byly odoperovány. Je smutné, že tato množírna se řešila před deseti lety a paní klidně množila dál,“ konstatovala předsedkyně Ligy na ochranu zvířat v Písku.

Potrestat není koho

Jak informoval ředitel Krajské veterinární správy (KVS) v Českých Budějovicích František Kouba, tento případ jde mimo ně a řešil ho obecní úřad. „Jednalo se o pozůstalost, pomáhala Liga na ochranu zvířat, my jsme tam žádné další šetření nedělali,“ zmínil s tím, že stejným objektem se ale veterináři zabývali v roce 2011. „Na tento nový problém jsme ani neobdrželi podnět,“ upřesnil František Kouba.

Jelikož majitelka nežije, není s kým projednávat pochybení. „My bychom to řešili, pokud by šlo o týrání zvířat, ale v současnosti by nebylo ani s kým, protože osoba, která by v tomto případě porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání a veterinární zákon, zemřela,“ dodal Kouba.

V roce 2011 ale tu samou množírnu KVS zlikvidovala a od té doby měla „chovatelka“ omezené množství zvířat. „Množíren jsme na našem území řešili jen několik. S těmito lidmi je složité jednání, problém je se vůbec do množírny dostat i za asistence policie,“ vysvětlil Kouba.

Například na Českokrumlovsku do soukromých prostor majitelé vpustili jen policisty. „Zaměstnanci veterinární správy nebyli vůbec vpuštěni, ale policie nám to nafotila. Takže jsme případ řešili alespoň ve správním řízení,“ osvětlil ředitel veterinární správy.

Nikdo si nestěžoval

Podle starosty Dřítně Josefa Kudrleho chovala tato žena a majitelka nemovitosti před deseti lety i stovku psů. „Od té doby se situace změnila tak, že měla už jen několik psů menších ras. Občané si na úřadě v současnosti vůbec nestěžovali. „Obec nemá žádné pravomoci něco řešit, když nepřišel podnět,“ popsal s tím, že kdyby se stížnost vyskytla, řešil by to znovu v součinnosti s KVS a policií.

O záchraně němých tváří se tak dozvěděl až posléze. „Když jsme tam před deseti lety chodili s veterinářkou na kontroly, tak občas vypustila i psy,“ zavzpomínal. V té době vlastnila i dva kusy velké rasy Cane Corso, kteří jí utíkali. „Na tyto psy stížnosti byly, protože ohrožovali občany,“ uzavřel starosta Josef Kudrle.