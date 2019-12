Světlo u cesty nedaleko Českých Budějovic večer 7. srpna nepatřilo zapadajícímu slunci, jak se na první pohled mohlo zdát. Ve skutečnosti tam hořelo nabourané auto, ve kterém byli dva mladí lidé. Naštěstí u nehody zastavilo hned několik odvážných řidičů, kteří oba zraněné dostali do bezpečí mimo plameny a poskytli jim první pomoc. Za svůj hrdinský čin si Martin Svoboda, Lukáš Csicsely a Petra Fedáková převzali ve čtvrtek ocenění Gentleman silnic.

Neváhali pomoci. Ve čtvrtek si tak za svůj hrdinský čin převzali ocenění Gentleman silnic. | Foto: PČR

Milan Bajcura, jihočeský policejní mluvčí, uvedl, že k události došlo na cestě z obce Zliv do Munic. "Tady řidiče překvapila srna. Strhl tak volant, naboural do stromu a po nárazu se auta začaly zmocňovat plameny," popsal mluvčí situaci s tím, že zraněnému osmnáctiletému řidiči se podařilo odříznout bezpečnostní pás u jeho bezvládného kamaráda na vedlejším sedadle. "Vystoupil a chtěl zprovoznit hasicí přístroj, ten ale nefungoval. U sedadla spolujezdce nešly otevřít dveře. Naštěstí u místa nehody zastavilo několik lidí, s jejichž pomocí se oba zranění dostali do bezpečí," dodal.