České Budějovice - V ulici Oskara Nedbala praskl vodovodní řad. Základní i mateřské škole tak odpadla výuka

V ulici Oskara Nedbala v pondělí ráno praskl vodovod. | Foto: ČEVAK

Mimořádné volno si v pondělí užívaly děti z budějovické základní školy Oskara Nedbala a mateřské školky v ulici Jana Opletala. Kvůli silným mrazům totiž ráno praskl hlavní vodovodní řad v Nedbalově ulici a celá čtvrť tak zůstala několik hodin na suchu. Na místo se okamžitě dostavili pracovníci společnosti ČEVAK, kteří havárii litinového potrubí o průměru 300 milimetrů začali odstraňovat. Podle mluvčí společnosti Jitky Kramářové jim však práci značně komplikovalo nepříznivé počasí. S potížemi se potýkali až do pozdního odpoledne, ale nakonec si s nimi zřejmě úspěšně poradili.

„Vodovodním systémem v těchto dnech kvůli poruchám protéká více vody. Pokud totiž potrubí praskne, voda nejprve uniká do země a až po nějaké době se porucha projeví na povrchu,“ vysvětlila mluvčí Kramářová a dodala, že od začátku února už firma řešila přes sto podobných havárií. Problémem jsou také zamrzlé vodoměry, ty jen za poslední týden potrápily už čtyři desítky lidí.

K pondělní nehodě v ulici Oskara Nedbala došlo ještě před začátkem vyučování. Školákům proto odpadla i první hodina, což ocenil třeba dvanáctiletý žák páté třídy Filip Kortus. Řekl, že když se ráno blížil ke škole, vyšli mu naproti spolužáci s radostnou zprávou, že výuka odpadá. Poslal však ještě raději otce na výzvědy do sborovny a pak už si jen užíval volný den. „Chvilku jsem byl na počítači a pak si dělal scio testy a něco do školy. Taky jsem chvíli koukal na televizi,“ popsal školák Filip.

Mimořádné prázdniny nepředstavovaly problém ani pro Miloslavu Jindrovou, jejíž dvě děti školu také navštěvují. Syn Lukáš chodí do páté a dcera Simona do druhé třídy.„Vypravila jsem je a během deseti minut zase byly doma. Protože pracuji z domova, tak to bylo úplně v pohodě. Žádný speciální program jsme si ale neudělali, zabavily se samy,“ popsala s úsměvem Miloslava Jindrová.

Ředitel Miroslav Poláček vysvětlil, že žáci prvního stupně ráno odcházeli ze školy přímo za doprovodu rodičů, větší děti šly domů samostatně v průběhu dopoledne. „Konkrétní rozsah poškození vodovodu ještě neznám, ale předpokládám, že v úterý už bude výuka probíhat v plném provozu,“ řekl ředitel Poláček Deníku v pondělí odpoledne.

Sledujte vodoměry!

Podle Michala Bosáka z oddělení vnějších vztahů budějovického magistrátu byli o události postupně informováni všichni rodiče. Dětem, které se nemohly narychlo vrátit domů, zajistila škola náhradní program. „Školy zajistily i náhradní stravování formou baget,“ doplnil Michal Bosák.

Společnost ČEVAK upozorňuje, že obdobné problémy mohou nastat i po opadnutí mrazů. Lidé by se proto měli věnovat kontrole vodoměrů zvýšenou pozornost. „Může totž hrozit, že ledový špunt roztaje a voda bude protékat přes vodoměr. Může tak způsobit značné, až desetitisícové škody,“ zdůraznil vedoucí zákaznického centra Miroslav Javořík.

Kam volat v nouzi

Společnost ČEVAK



• Nepřetržitá havarijní služba 800 120 112