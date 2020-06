Noví provozovatelé letního kina Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců totiž chtějí podle mluvčí Kristýny Novotné prostor otevřít lidem a dát jim možnost se spolupodílet na programu. "Letní kino je podle nás místo, které by mělo dostat energii i dynamiku od lidí, kteří ho navštíví,“ vysvětluje Kristýna Novotná. Zájemci mohli i na facebooku navrhovat, jaké filmy by dále rádi viděli.

Ačkoliv se promítá od 21.30 h, přijít můžete už v 19 h. Důvod je podle mluvčí Kristýny Novotné, aby si užili večer. „Přejeme si, aby lidé přišli dřív nasát letní atmosféru, dát si něco dobrého k pití a jídlu a vychutnali si inovace, které jsme pro ně v Háječku připravili.“

Atmosféru na zahájení zpříjemní živá hudba, velká obrazovka s ukázkami programu i zvelebené prostory.

Promítat se bude čtyřikrát v týdnu za vstupné 50 Kč. Vstupenky lze nově zakoupit nejen na místě, ale i přes nový web www.kinohajecek.cz.

Co vás letos čeká? České i zahraniční premiéry, oldschoolové filmy stejně jako letní snímky a tematické večery plánuje Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, kteří letos zvítězili ve výběrovém řízení na provoz letního kina. Po 14 letech se tak změnil provozovatel. Ten tentokrát letňák povede tři roky až do plánované rekonstrukce parku Háječek. Plánuje několik inovací, které chce letos začít. Jednou z nich je, že do letního kina nepřijdete jen na filmy.

„Ostatní dny bychom věnovali rádi jiné živé kultuře, která tu vzniká,“ nastiňuje dále Kristýna Novotná.

V letním kině již koncertovalo několik kapel v rámci festivalu Týden v letňáku hudebního klubu K2. Vystoupí zde například i divadelní soubory J. K. Tyl s hrou Na správné adrese a Marešova divadelní společnost s komedií Můj sluha Saturnin. Sjedou se sem i punkové a rockové kapely či tradičně hudební legendy jako Michal Pavlíček, Luboš Andršt a Lešek Semelka.

Z historie letňáku



- V místech, kde dnes stojí letní kino, park Háječek, budova E.ON a zimní stadion býval v letech 1514 až 1802 Krumlovský rybník, který měl zadržovat povodně, ale na to nestačil. Na jeho části vznikal po roce 1925 Háječek, v roce 1946 zimní stadion a od roku 1949 mrazírny.

- V roce 1950 se prostor místní malé budějovické zoo začal upravovat pro letní kino.

- Jednotný národní výbor dal na jaře 1950 Háječek k dispozici filmovým festivalům. Rychle se budovalo a 14. srpna 1950 byl v Háječku zahájen první Filmový festival pracujících. Nehrál se žádný český film, jen po jednom ruský, anglický, čínský, maďarský, německý (NDR), polský a slovenský. V roce 1976 přišlo na festival údajně 50 000 diváků.

- V roce 1969 se hlediště a plátno v letním kině přestavělo. Nahoře se udělala částečně střecha.

Zdroj: Jan Schinko

Program kina na 14 dní



- 2. 7. Na samotě u lesa

- 3. 7. Pomáda

- 4. 7. Skyfall, James Bond večer

- 7. 7. Trhák

- 9. 7. V síti

- 10. 7. Mizerové

- 11. 7. 3Bobule, Vinařský večer

- 14. 7. Prázdniny v Římě, Italský večer

- projekce od 21.30 h, vstup od 19 h, vstupné 50 Kč