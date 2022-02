Žádné kruté zabíjení. Kaviár dokáží vědci z jižních Čech získat z živých ryb

Česko mezi zeměmi, které vyrábí kaviár z jeseterů? Může to znít neobvykle, ale je to tak. Navíc k tomu využívá šetrnou metodu: vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity umějí tuto vyhlášenou pochoutku získávat, aniž by museli zabíjet jesetery.

„Klasický kaviár se připravuje z neovulovaných jiker, takže musíte rybu zabít těsně před tím, než se rozmnožuje, a vybrat vaječníky. My jsme tady ale primárně rybáři a bylo nám líto používat takový postup u těžce odchovaných jeseterů," vysvětlil Marek Rodina z laboratoře fyziologie reprodukce. Jihočeským vědcům se dnes daří získávat kaviár z už ovulovaných jiker, tedy těch, které se přirozeně uvolní při výtěru. Vizuálně je téměř stejný a chuťově velice podobný tomu ze zabitých ryb. Výhodou navíc je, že při každém výtěru mohou vzít část jiker a nepoužít je na kaviár, ale k oplodnění. Udržují si tak chovy ryb. Jihočeská univerzita má v současné době asi největší kolekci jeseterů pro vědecké účely. „Začali jsme s těmi nejběžnějšími druhy, jako je ruský a sibiřský. Postupem času se nám podařilo získat také jesetera hvězdnatého nebo vyzu velkou. Posledními přírůstky jsou jeseter bílý, původně americký druh, a jeseter adriatický, který pochází z Itálie," vyjmenovává badatel Marek Rodina. Šedesátigramovou krabičku kaviár z živých ryb prodává univerzita za tisíc korun. Kaviár z jižních Čech se ale uplatní nejen v gastronomii: využívá se i proti stárnutí pleti. Jako všechna vajíčka je kavirá bohatý na živiny, ať již minerály, proteiny, vitaminy anebo lipidy. Podporuje také tvorbu kolagenu v pleti, čímž zlepšuje její elasticitu, a stimuluje tvorbu lipidů, které pleť udržují hydratovanou. A i v kosmetice se vědci umí realizovat - jako Liliana Berezkinova, spoluautorka patentu nanomasky ze společnoti Nanopharma, která s univerzitou spolupracuje. „Tato inovativní technologie byla původně vyvíjena s cílem najít co nejefektivnější a nejšetrnější způsob přenosu léčivých látek do kůže, což se díky unikátním vlastnostem nanovláken povedlo. Ten samý systém jsme vnesli i do kaviárové masky a přizpůsobili ho k řešení kosmetických problémů, s nimiž se české ženy potýkají."