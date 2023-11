Jihem Čech o víkendu otřásl záhadný případ kněze, který si pravděpodobně uřízl penis. O události, která se podle několika zdrojů stala tento týden ve středu, jako první informoval server Blesk.cz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Událost se stala v jihočeské vesnici, jejíž jméno Deník zjistil, zveřejňovat ho ale nebude. Pomoc duchovnímu, který ležel se závažným zraněním na faře, zavolala starostka.

„Byla jsem tam a přivolala mu pomoc přes linku 112. Vůbec nevíme, co se tam mohlo stát. Pana faráře znám velmi dobře, slouží nám tu 20 let a je to úžasný člověk. Jsme tady z toho všichni zničení. Mohu říci, že místní lidé za ním stojí,“ sdělila Deníku v sobotu starostka obce.

Neobvyklé zranění si farář podle všeho způsobil sám. Že měl farář amputovaný penis, potvrdilo několik neoficiálních zdrojů. Spekuluje se i o tom, že amputovaný úd záchranáři na faře už nenašli. V objektu údajně pobíhal pes.

Vatikán rozhodne o knězi, který uřízl muži z Chebu varle

Zraněný farář zatím není schopen podat k případu žádné informace. „Zatím nemáme oficiální stanovisko od lékařů ani od dotčených orgánů, které se případem zabývají. Pan farář je momentálně v nemocnici v intenzivní péči lékařů a není schopen žádné komunikace. Za českobudějovickou diecézi mohu potvrdit, že případ šetříme a zjišťujeme, co se opravdu stalo,“ uvedl pro Deník David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze.

Pro server Novinky.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner potvrdil, že policisté v souvislosti s tímto případem neprověřují jakékoliv protiprávní jednání. Blíže mluvčí nechtěl případ komentovat.

Záchranáři pouze obecně potvrdili, že k případu vyjížděli, ani oni ale neuvedli podrobnosti s ohledem na soukromí pacienta.