V Nových Hodějovicích na okraji Českých Budějovic v sobotu začne tradiční výstava plodů podzimu. V Rudolfově začali zahrádkáři přijímat přihlášky na pálení slivovice.

Tradiční podzimní výstava zahrádkářské produkce a jiných plodů přírody se koná v Nových Hodějovicích, na okraji jihočeské metropole, už třicet šest let. Hlavním organizátorem a tahounem příprav je Milan Syrovátka (vlevo). | Foto: Deník/Edwin Otta

Tradiční podzimní výstavu zahrádkářských výpěstků a včelařských produktů připravili v moštárně v Nových Hodějovicích na okraji jihočeské metropole. V pátek 15. září přijímali pořadatelé exponáty a v sobotu a v neděli bude otevřeno od 14 do 17 hodin. „V sobotu zahraje country kapela Tak začni,“ zmínil hlavní organizátor Milan Syrovátka a zdůraznil, že vstupné je dobrovolné. „Zájemcům budou na výstavě odpovídat dotazy dlouholetí zahrádkáři a včelaři,“ připojil Milan Syrovátka s tím, že v pondělí bude otevřeno od 9 do 17 hodin a vedle prohlídky výstavy si bude také možné koupit včelařské produkty.

Tradiční podzimní výstava zahrádkářské produkce a jiných plodů přírody se koná v Nových Hodějovicích, na okraji jihočeské metropole, už přes třicet let.Zdroj: Deník/Edwin OttaV Nových Hodějovicích je možné také využít služby moštárny a nechat si vylisovat ovoce, ale letos je zatím sezona slabá kvůli neúrodě a nekvalitnímu ovoci. Místo dlouhých front jako v jiných letech se zájemci počítají jen na jednotlivce. V Nových Hodějovicích lisují ovoce od začátku září vždy v neděli a v pondělí od 14 do 17 hodin.

Moštování nabízejí zahrádkáři i v Husově kolonii v Českých Budějovicích. Ovoce je možné přivážet v neděli a v pondělí od 13 do 16 hodin, odbočuje se podle šipek ze Žerotínovy ulice.

V Rudolfově v Mlýnském údolí zahrádkáři nejen moštují, ale nabírají také přihlášky k pěstitelskému pálení slivovice. V pátek 15. září protáhli měděným kotlem a destilačním přístrojem první várku. Podle předsedy rudolfovských zahrádkářů Jiřího Merleho to byl kvas z třešní. Přihlášky na pálení přijímají v pondělí od 10 do 15 hodin, ovoce na mošt lisují od 15 do 17 hodin. Začali 11. září a zájem nebyl velký. „Přišli jen čtyři lidé,“ uvedl Jiří Merle a dodal, že ve srovnání s jinými roky je malý i zájem Jablka je možné vystavovat nebo třeba vylisovat a získat mošt. Oboje tradičně nabízejí zahrádkáři v Nových Hodějovicích. Na snímku podzimní výstava zahrádkářské produkce a jiných plodů přírody.Zdroj: Deník/Edwin Ottao pálení ovocného kvasu. „Očekávám, že to bude slabší sezona,“ odhadl Jiří Merle.