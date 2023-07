Parní lokomotiva Jůlinka je volnou replikou mašinky z roku 1912 a jde o domácí výrobu. Malé i velké návštěvníky svezla po trati dlouhé téměř 400 metrů. "Je to již tradiční přivítání prázdnin s naší parní mašinkou Jůlinkou. Zjistili jsme, že akce se osvědčila, protože pro děti je to vlastně taková odměna za vysvědčení. Zatopení mašinky zabere zhruba tři hodiny, ale samozřejmě tomu předchází ještě spousta dalších příprav. Samotné svezení vláčkem pak trvá asi čtvrt hodiny," popsal majitel parní lokomotivy Zdeněk Jirsa, který železnici na své zahradě provozuje už přes 20 let.

Děti i jejich rodiče se při akci mohli podívat také do železničního muzea a dozvědět se spoustu zajímavostí. "Návštěvníkům povyprávím o veškerých našich lokomotivách, ať už o těch dieselových, tak o těch parních. Dozví se tady také zajímavé informace o naší rozebrané mašince Mařence, která je v současnosti jen takové torzo rámu, ale do budoucna bychom chtěli, aby tu jezdila. Máme i spoustu zajímavých drážních předmětů, od různých modelů, přes lampy, petrolejky a průvodcovské čepice, kleštičky na jízdenky a letos také úplně nový stabilní motor," přiblížila Petra Šabatková, průvodkyně a průvodčí na zahradní železnici.

Zdroj: Jana Urbanová

To ale není všechno, co mohou návštěvníci vidět. "Vyzvedla bych určitě parní stroj, který je velmi výjimečný a spousta lidí by ho od nás chtěla koupit, ale my se ho nechceme vzdát. V naší parní mašince totiž dělá pohon a proto ho tady máme druhý jako náhradní díl, ten jen tak nikde k vidění není," nalákala Petra Šabatková.

Zahradní železnice v Antonínské ulici není volně přístupná. Veřejnosti se otevírá vždy třikrát do roka u příležitosti Dušiček, Mikuláše a začátku letních prázdnin. Areál je ale možné navštívit a prohlédnout i po předchozí telefonické domluvě. Další podrobnosti se dozvíte na internetových stránkách Železnice plná páry nebo na facebookovém profilu.