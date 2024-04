Možná změna zelené plochy v další zpevněný prostor a již uskutečněné vykácení několika desítek stromů vyvolaly vzrušenou debatu veřejnosti. Na jedné straně jsou radikální příznivci zeleně a zahradnictví a na internetu se objevily komentáře jako: „To fakt nejde zastavit!? Myslím, že na zahradě si neporazím bez povolení ani rybíz.“ Nebo: „Nejspíš tam bude další zbytečný obchod. Taková koncentrace obchoďáků v Českých Budějovicích je už strašidelná.“

Zahradnictví Klíma musí opustit část zázemí. Kvůli plánům nového majitele pozemků už se na pozemku i kácelo.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Je ale i druhý pohled na věc, kdy jiní tvrdí: „Vlastník si tam může dělat, co chce. Byli tam v nájmu na dobu určitou, tak v čem je problém? S tím museli počítat.“ Podle územního plánu města se jedná o zónu se smíšeným využitím a využitelnou pro kolektivní bydlení i podnikatelské aktivity.

Mimo jiné jsou přípustné podnikatelské činnosti, děje a zařízení, které slouží k umístění nákupních a servisních provozoven a administrativy o celkové obchodní, popřípadě produkční ploše do 5 000 m2. Výše zmíněné kácení bylo povolené, ale nejcennější dřeviny byly na podzim loňského roku vytipovány a odbor ochrany životního prostředí magistrátu je nařídil zachovat - jedná se o habr a metasekvoji. Na místě má také být provedena náhradní výsadba pěti kusů dřevin.

Petr Klíma, majitel zahradnictví, teď doufá, že se podaří vyjednat s městem přeložení stezky pro pěší a cyklisty, která vede na druhé straně areálu. V podstatě rozděluje prodejnu zahradnictví od jeho současné skladovací plochy. Kdyby se přesunula, mohly by se pozemky zahradnictví scelit a i na menší ploše by nemuselo tolik omezit své služby zákazníkům.

„Ročně sem přijde sto tisíc lidí. Klientela, ta se tvoří dlouhou dobu,“ říká Petr Klíma a dodává, že je mu líto vzrostlých stromů, které vzaly za své. „Ani jsem se tam nešel podívat,“ komentoval zahradník kácení, při němž šly k zemi stromy, které v průběhu let zasadil. Pět stromů náhradní výsadby je navíc podle něj nedostatečná náhrada.

Firma kdysi sídlila naproti hřbitovu u sv. Otýlie, musela se odstěhovat, když byly tamní pozemky vrácené v restituci. Na Strakonické kupoval pozemky Petr Klíma od pěti vlastníků, proto má plocha zahradnictví tak různorodý tvar. Pozemek u Strakonické měl dlouhodobě pronajatý. Usiloval o jeho koupi už od někdejšího Sparu, posléze od Albertu. Teď od firmy, která sídlí v cizině, ale pozemek drží přes českou společnost s ručením omezeným. V minulosti neuspěl a nyní získal jen 250 metrů, aby alespoň mohl chodit kolem své haly. Cena o něco převýší 4000 korun za metr čtvereční. Chtěl alespoň tisíc metrů. Záhony a trávník, které mají změnit podobu, mají zhruba dva tisíce metrů. „Mohl tam být park u zahradnictví. Se Sparem se to táhlo a najednou během 14 dnů to prodali Albertu,“ dodává Petr Klíma k historii pozemku a zdůrazňuje význam zeleně. „Když jsem tu začínal, byla všude kolem pole. Teď je to úplně jiné. Stromy u Strakonické chytaly prach a mírnily hluk,“ říká Petr Klíma.