Chcete-li si zahrát ve filmu Spící město a máte v neděli čas, přihlaste se na mail mak.plskova@gmail.com.

Příběh Spícího města je velmi aktuální, říká režisér Dan Svátek. | Foto: Archiv Deníku

Přiložte také svou fotku. Filmaři hledají do snímku Spící město zajímavé typy, a to muže, ženy i děti ve věku 12 až 35 let. Výstřednost prý je vítána.