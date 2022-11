Letošní zájem o samovýrobu dřeva je podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové o asi třetinu vyšší než loni. Na kolik peněz to zájemce vyjde, záleží na tom, jakou formu zpracování a prodeje využije a o jakou se jedná dřevinu. Cena u samovýroby se pohybuje od 100 až do 960 korun za kubík. U Lesů ČR je možné také získat dřevo již vyrobené. Zájem je velký. „Poptávka ve všech regionech převyšuje nabídku a zájemci jsou i v pořadnících. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se zájem uspokojit,“ ujistila mluvčí.

„Cena se odvíjí zejména od terénních podmínek, přibližovací vzdálenosti a druhu těžby,“ informoval Miroslav Stoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. „Na palivové dříví máme pořadník, momentálně přijímáme objednávky pro období zima/jaro 2023.“ Aktuální cena je za dříví jehličnaté v délkách dva a čtyři metry 900 korun za prostorový metr včetně DPH.

Nové Hrady pozvou děti na prohlídku se služebnými

Obecní lesy Malonty samovýrobu umožňují, ale jen ve výjimečných případech. „Jde o to, že dřevo má určitou hodnotu, přičemž jeho cenu určuje tloušťka, tvárnost, sukatost a přítomnost hniloby,“ řekl správce obecních lesů Vladimír Hricák. „Pokud bychom do samovýroby zadali celý kmen, včetně těch částí, které prodáváme jako pilařské výřezy, museli bychom to zohlednit do výsledné ceny, a ta by pak byla velmi vysoká.“ Pro místní obyvatele prý mají palivového dříví zatím dostatek. „Limitováni jsme pouze výrobními kapacitami. Ale je pravdou, že zájem prudce narůstá,“ potvrdil Hricák.

Ve společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic je nyní samovýroba palivového dřeva výjimečnou záležitostí. Podle vedoucího lesní výroby Ladislava Lalucha jde jen o velmi malé množství dřeva. "Jsou to teď ojedinělé případy," říká Ladislav Laluch s tím, že zájemci nejsou úplně odmítáni, ale firma má na velkých plochách lesy vyčištěné. A většinou palivové dřevo prodá sama. "Zhodnotíme to za větší peníze," vysvětluje hlavní důvod Ladislav Laluch. "Poptávka je obrovská, máme spoustu objednávek na palivové dříví," doplňuje Ladislav Laluch. A někdy ani zájemci o samovýrobu nejsou ochotni přijmout nabízenou lokalitu třeba z hlediska přístupnosti.

O víkendu na výlet naposledy. Památky se ukládají k zimnímu spánku

V Záboří na Českobudějovicku nepraktikují samovýrobu palivového dřeva v lese, především kvůli bezpečnosti, ale obec těží takovou dřevní hmotu sama. O nákup palivového dřeva se mohou místní obyvatelé ucházet a zájem je tak velký, že by bylo možné prodat i větší objemy, než jsou k dispozici.