Zájemce seznámí s Velikonoci

České Budějovice - Proč je kříž symbolem křesťanských Velikonoc? Co asi učedníci jedli při Poslední večeři? Co to je „chléb vysvobození“ a „chléb soužení“?

Nejen odpovědi na tyto otázky nabízí akce, která se v sobotu uskuteční v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Tomas van Zavrel, předseda Spolku Most-České Budějovice, který je pořadatelem akce, vysvětloval, že se akce koná u příležitosti blížících se Velikonoc. „Ty jsou tu již za pět týdnů, a tak jsme chtěli širokou veřejnost velmi originálním a záživným způsobem seznámit s velikonočními událostmi, a to všemi smysly,“ přibližoval Tomas van Zavrel akci. Hana Kalná, která je spolupořadatelkou, doplnila, že vybrat si tu zájemci budou moci z pěti tematických dílen. „Jedna bude zaměřená na biblické tance, jiná na hudbu nebo pantomimu,“ přiblížila. „Od 9 hodin se budou opakovat krátké ochutnávky workshopů, podle kterých si návštěvníci mohou vybrat, kde se po celé dopoledne budou chtít zapojit,“ dodala. Kromě toho se budou moci zájemci účastnit přednášky věnované prvnímu převorovi kláštera Jindřichu Librariovi, jehož ostatky zde byly při nedávném archeologickém průzkumu s největší pravděpodobností nalezeny.

Autor: Klára Skálová