Další část programu začne od půl druhé. Navštívit budou moci zájemci přednášku s názvem Počátky křesťanství v Čechách, kterou povede profesor Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis, konat se bude v horním sále biskupství. „Účastnit se budou lidé moci také komentované prohlídky biskupství, kdy uvidí nejen portréty biskupů této diecéze a papežů, ale budou moci nahlédnout do kanceláře biskupa,“ uvedla. Dodala, že v kostele sv. Rodiny bude k vidění ostatek sv. Jana Nepomuckého. Pro děti bude po celý den připravený doprovodný program.

Začátek sobotní akce je naplánovaný na 9. hodinu, kdy se v katedrále sv. Mikuláše uskuteční divadelní přestavení o tomto českém mučedníkovi. Jeho život přiblíží děti z Nepomuku. „Odtud se se sochou Jana Nepomuckého vypravíme do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, kde se bude od půl jedenácté konat mše s biskupem Vlastimilem Kročilem,“ přiblížila sobotní program Martina Fürstová.

Jak uvedla ředitelka Diecézního centra pro rodinu Biskupství českobudějovického Martina Fürstová, zaměřena bude diecézní pouť na Jana Nepomuckého. Letos je tomu totiž tři sta let od jeho blahořečení. „Jan Nepomucký je světec, kterého potkáváme na mostech. Je patronem vodařů, proto je téma letošní diecézní poutě Vzhůru k vodám. A Jan Nepomucký je také patronem této diecéze,“ řekla s tím, že Diecézní charita v Českých Budějovicích slaví letos 30 let od svého vzniku.

