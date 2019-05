Iva Nováková, mluvčí Nemocnice České Budějovice a. s., uvedla, že si zde zájemci v době od 12 do 17.30 hodin mohli nechat například změřit tlak či navštívit gynekologicko - porodnickou či urologickou poradnu. "K dispozici tu byli také odborníci z naší lékárny, kde mohli zájemci zkonzultovat užívání léků a případné kontraindikace," uvedla mluvčí nemocnice.

Dodala, že cílem akce je podpořit osvětu. "Jde o to, aby dbal člověk na prevenci, mnohdy totiž když přijde do nemocnice s určitým problémem, tak už je pozdě," vysvětlila.

A jak co to zájmu veřejnosti akci hodnotila? "Akce předčila naše očekávání. I přes nepřízeň počasí jsme nadšeni, lidí přišlo hodně," uvedla s tím, že největší zájem byl u stanu, kde si lidé mohli nechat vyšetřit mateřská znaménka a plíce. "Všichni jsou ale trpěliví, vyčkávají na vyšetření. Celá organizace z vydavatelství CNC je vynikající, jsme tak velmi rádi, že jsme mohli být první nemocnicí, která se zapojila a doufám, že to příští rok zopakujeme," dodala na závěr.