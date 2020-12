Zda se zákaz prodeje alkoholu z okýnek restaurací dotkne i stánků na náměstí s punčem, si nejsou jisti ani sami provozovatelé. Odpovědná vedoucí jednoho ze stánků Dagmar Pauchová říká: „Právě to zjišťujeme.“

Punč je v Českých Budějovicích tradiční pochoutkou patřící k předvánočnímu času. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Alko i nealko punč prodává od 8. listopadu. „Na začátku se nic nedělo, pak až se čísla zvedla,“ všimla si Dagmar Pauchová, která si nemyslí, že by stoupající čísla nakažených měly na svědomí konzumenti u stánků. „Je to celé špatně,“ uvažuje o možnosti, že by měla přestat prodávat alko punč. Vrátila by se prý jen třetina zákazníků. „Bratr je majitel, platí nemalý nájem, zaměstnance, brigádníky. Podpora od státu není taková, aby pokryla náklady,“ vysvětluje těžkou situaci.