V centru Budějovic přes třicet let prodává knihy všech žánrů. Mění se klientela i dostupná literatura. Vyučená knihkupkyně Monika Dušková ale nadále zákazníkům doporučuje, co se jim bude číst nejlépe.

Regionální literatura a jedinečné služby jsou symbolem budějovického knihkupectví Duha, které najdete u náměstí. Už 30 let ho vede Monika Dušková. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Když se na základní škole rozhodovala, jakým směrem bude ve studiu pokračovat, nabízely se jen dvě možnosti. Jakožto rodinný knihomol, za nějž se sama označuje, si vybírala mezi školou knihovnickou a knihkupeckou školou v Luhačovicích. Už tehdy totiž bylo zřejmé, že by se knihami chtěla živit. Nakonec po letních prázdninách zamířila za učebním oborem s maturitou v Luhačovicích, na jedinou školu knihkupeckou v zemi. „Sešli jsme se z každého koutu Československa,“ vzpomíná Monika Dušková dnes již ve své vlastní prodejně.

Hned po maturitě začala pracovat pro národní podnik Kniha, k němuž čtyři roky na střední škole také směřovala. Nejprve bylo ale nutné projít posudkovým řízením skládajícím se nejen ze zkoušek, ale také ústního pohovoru. „Šlo to jedno za druhým,“ popisuje paní Monika sled událostí. V národním podniku přetrvala pět let a ihned po revoluci si založila vlastní živnostenský list. Netrvalo dlouho a roku 1992 si v českobudějovickém centru Monika Dušková otevřela knihkupectví Duha.

Útulná prodejna v ulici Plachého jen nedaleko náměstí nabízí čtenářům knihy všech druhů. Od kuchařek po historické romány. Nejčastěji sem však zákazníci vyrážejí za regionální literaturou. Právě tou se Duha stala vyhlášenou.

Minulý rok knihkupectví slavilo své 30. výročí. Mimo stálých zákazníků se na oslavě sešli také někteří budějovičtí spisovatelé a vydavatelé, jako Jan Štifter, Milan Binder, Jiří Březina nebo Jan František Nýdl. Nechyběl dokonce ani obrovský dort a punč.

„Před těmi třiceti lety vše fungovalo úplně jinak než dnes. Knižní trh, zásobování, to vše bylo jiné. Složitější bylo se k některým publikacím vůbec dostat. Dnes je možné knihu držet v rukou do dvou dní od jejího objednání,“ vypraví Monika Dušková začátky prodeje. „Tehdy bylo také mnohem víc soukromých knihkupectví. Dnes jsou naopak všude řetězce. Naší výhodou je, že můžeme mít knížky, které nikde jinde neseženete, protože jsou od konkrétního autora,“ dodává.

Za uplynulá tři desetiletí si všímá i měnícího se vkusu klientely. Největší změnou jsou podle ní sociální sítě, jež mnohdy názor společnosti ovlivňují. „Stává se, že zákazník přijde a chce knížku, která je zrovna in. Tady přichází knihkupecká práce, kdy se s dotyčným poradím a zjistíme třeba, že by ho kniha vlastně vůbec nebavila,“ vysvětluje. „Abych mohla cokoliv doporučit, musím nejdříve znát, co má člověk rád, co četl naposledy a co se mu třeba vůbec nelíbilo.“ Zároveň si všímá i návratu mladších generací k tištěné literatuře.

Jádrem klientely zůstávají stálí zákazníci, kteří se průběhem let různě obměňují. „S kolegyní na některé vzpomínáme až se slzou v oku jako na blízké přátele.“ Pro knihy si ale do Duhy přicházejí nakupující všech věkových kategorií. „Největší odměnou je, když se čtenář vrátí a řekne, jak skvělá knížka byla.“

Monika Dušková je v knihkupectví k zastihnutí každé pondělí a úterý, pracovní náplň jejího dne zůstává pravidelná. Nejprve vyřeší účetnictví, objednávky knih a zkontroluje, kdy mají jaké publikace vyjít. Dokonce i během covidové pandemie zůstávala Duha plně k dispozici, a to díky výdejnímu okénku. Když má paní Monika chvíli času a v prodejně žádný zákazník není, čte si. „Nejraději čtu historické romány, ve sci-fi a fantasy se moc neorientuji, a tak se do toho tolik nepouštím. Ale každá knížka, co člověku něco dá, je dobrá.“