To, že má zůstat zavřeno, zjistil vedoucí knihkupectví Tomáš Kreml brzy ráno. „Asi v šest, když jsem šel se psem na procházku. Věděl jsem, že kolegyně jdou do práce, tak jsem jim volal, ať jdou dovnitř, ale neotvírají,“ vzpomíná si. Od vedení z Prahy poté přišel e-mail s instrukcemi.

Co se v obchodě v těchto dnech děje? „Máme za úkol administrativu, doděláváme, co je třeba, zbavujeme se nadbytků z Vánoc či knih, které se dlouho neprodaly, a taky pořád aktualizujeme výlohu o novinky pro lidi, co projdou kolem,“ vysvětluje Tomáš Kreml, že je stále co dělat. „Nesedíme tu nad kávou,“ vtipkuje.

Obchod se přizpůsobil situaci. Od úterý totiž na pobočce funguje výdej pro vyzvednutí knih objednaných v e-shopu. Nutná je předchozí domluva. „Lidé musí dát vědět, že si pro knihu přijdou,“ představuje službu Tomáš Kreml. Zákazník se ohlásí přes zamčené skleněné posuvné dveře, kterými se do obchodu jindy vstupuje. „Je přes ně slyšet, oznámíme mu cenu. Pak vyjdu s objednávkou, rouškou a v rukavicích ven a na tácek dostanu zaplaceno,“ vysvětluje dál. Lidé si mohou tedy i v těchto dnech objednávat čtení či jiné zboží, které stále chodí na prodejnu.

„Hned první objednávka, která přišla po zavření obchodu, byla kniha Mor,“ směje se Tomáš Kreml.

Pociťují zaměstnanci v této době neklid? „Osobně si to tolik neberu. Nechci to nijak zlehčovat, ale to by se člověk zbláznil,“ říká Tomáš Kreml. S kolegyněmi prý vítají, že se v práci sejdou. „Aspoň přijdeme na jiné myšlenky,“ myslí si.