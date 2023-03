Podle jejího mínění není pravdou často tradované tvrzení, že děti v současné době nemají zájem číst a dávají přednost jiným, pasivnějším formám zábavy. "Mezi dětmi je v dnešní době hodně oblíbený žánr fantasy, především pak knihy o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové. Hodně čtou také knihy jako jsou například Deník malého poseroutky či Deník malého Minecrafťáka. Oblíbené jsou i detektivky pro dospívající a mládež," dodává.

Češtinu vyučuje Lucie Melenová v páté a sedmé třídě. V páté třídě mají děti zadány za rok dva referáty o přečtené knize. "Knihu mají ostatním spolužákům představit. Máme to nastavené tak, že nikdy neprozrazují její konec," upřesňuje. Děti představí knihu, jejího autora i ilustrátora. Snaží se své spolužáky motivovat k tomu, aby si ji také přečetli. Následuje četba úryvku a dotazy ostatních dětí.

"Často dochází k tomu, že si děti mezi sebou knihy vzájemně půjčují. Musím říct, že mám štěstí, děti v obou mých třídách totiž čtou rády. Každé přečte v průměru tak jednu knížku za měsíc," říká Lucie Melenová. Kromě četby využívá i současnou oblibu audioknih, během výuky tak děti mají možnost si úryvky nejen přečíst, ale i poslechnout. Kombinují to například tak, že jednu hodinu děti čtou a druhou pro změnu zase poslouchají. Jindy může jít například o dvacetiminutové bloky v rámci jedné hodiny.

O knize pak společně diskutují. "Můžeme si třeba říkat, jak si představují postavy či samotnou knihu, jak asi může vypadat. Základem je ale to, mít šikovnou třídu a navíc se jí trefit do noty dobrým výběrem knížky, která je zaujme. Musí je zkrátka nadchnout. Když jim dáte povinnou četbu, jako byla obvyklá za nás, tak by se to s úspěchem nesetkalo," zdůrazňuje.

Děti mají za povinnost odevzdat za rok pět čtenářských karet, což znamená přečíst jednu knihu za dva měsíce. Na žádné povinné literatuře Lucie Melenová netrvá. "Nechci po nich žádnou povinnou četbu. Říkám jim, dneska je tak obrovský výběr knih, ať si prostě vyberou takovou, jaká se jim líbí. A musím říct, že si nevybírají knihy jen podle rozsahu, například knihy o Harry Potterovi mají kolikrát i kolem šesti stovek stran," těší ji.

S historií literatury se děti více seznamují až od osmého ročníku. "U mladších dětí je nejdůležitější to, probudit v nich lásku ke knihám a naučit je číst s radostí," uzavírá Lucie Melenová.