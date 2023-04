Základní škola Dukelská ve Strakonicích zažila v pondělí protesty. Desítky žáků se sešly o velké přestávce v budově školy a shromáždění pokračovalo i po vyučování před budovou základky. Svolanou akcí chtěli školáci podpořit učitele angličtiny Matěje Štěrbíka, který dostal od ředitele výpověď, i další dva končící kantory.

Základní škola Dukelská ve Strakonicích. | Foto: Deník/Petr Škotko

Žáci zároveň sepsali petici s téměř třemi stovkami podpisů. Podle vedení školy je smutné, když jsou do pracovně právních vztahů zatahované děti.

Propuštěný učitel angličtiny si žádného pochybení není vědom. Podle slov Matěje Štěrbíka vše začalo zhruba před dvěma měsíci podrobnými kontrolami sešitů i výuky. „Pan ředitel mi přišel na dvě hospitace, z toho jedna byla ohlášená těsně před hodinou. Děti byly šikovné a měl jsem z toho dobrý pocit. Přesto byly mé hodiny nevybíravým způsobem shozeny s tím, že jsou nemoderní, neinovativní a nudné. Byl jsem překvapený, protože mám pocit, že to dělám jinak, moderně a děti to baví. Dávám velký důraz na mluvený projev,“ vypověděl učitel Matěj Štěrbík s tím, že si na jeho přístup nikdo z rodičů v minulosti nestěžoval.

Protestní akce prý byla pouze inciativou dětí. „Pustila se do toho sama devátá třída, pouze jsem dětem poskytl informace, na základě kterých akci následně svolaly. Řekl jsem jim jen tolik, že jsem dostal vytýkací upozornění ke svým hodinám a příští rok už možná na škole nebudu. Určitě jsem jim nic o výpovědi neříkal,“ bránil se učitel s tím, že každý má právo na svobodu projevu, ať už je to učitel nebo žák. „Přijde mi to od dětí hrdinské, že takto vystoupily,“ uzavřel kantor.

Strakonická nemocnice nabízí vyšetření na osteoporózu. Stačí doporučení lékaře

Vedení školy celá situace mrzí. Především pak proto, že do ní byli zataženi žáci. „Je mi z toho smutno. V pracovně právním vztahu mezi zaměstnavatelem, tedy školou, a zaměstnancem, panem učitelem, se nemohu vyjadřovat a mrzí mě, že tuto etickou nótu nedodržel pan učitel, řekl tyto věci dětem a na jejich základě se děti uchýlily k protestům. Myslím si, že deseti až čtrnáctileté děti nejsou schopné situaci posoudit a navíc mají pouze jednostranné informace. Mrzí mě to i vůči ostatním kolegům učitelům,“ nechal se slyšet ředitel školy Rudolf Prušák.

Za vedení školy se postavili i zaměstnanci, kteří sepsali souhrnné vyjádření k současné situaci. „V dnešní společnosti existuje mnoho způsobů, jak vyjádřit svůj názor. Domníváme se, že zatahování dětí do pracovně právních vztahů nepatří. Zákonní zástupci nám svěřují do péče své děti v domnění, že o ně bude postaráno, předáme jim znalosti a dovednosti a hlavně, že ve škole budou v bezpečném prostředí, ve kterém jim učitelé pomáhají a svým chováním a jednáním jim dávají morální vzor. Jde nám hlavně o děti a dobré jméno školy. Byla by velká škoda, kdyby na základě neobjektivních informací došlo k pošlapání pravdy a k propagaci jednostranného názoru,“ píší učitelé ve společném prohlášení. Pod dokument se podepsalo 62 pedagogických pracovníků strakonické základky.

KVÍZ: Jste opravdu Strakoňáci? Uvidíme, jak dobře znáte své město

Dvě dívky z deváté třídy základní školy Dukelská Deníku potvrdily, že pan učitel Štěrbík byl oblíbený, protože k žákům přistupoval poměrně svobodomyslně a nenutil je opisovat látku z knížek. Obě žákyně se o demonstraci dozvěděly z doslechu. Další chlapec a dívka ze sedmé třídy pak hovořili o tom, že v minulém týdnu vytvořil jeden ze spolužáků na sociálních sítích skupinu, kam umisťoval informace o dění ve škole, protestu i výrobě transparentů. Oslovení sedmáci prý neví o tom, že by propuštěný kantor někoho ze třídy naváděl, ale vyvrátit to nemohou. Jako učitele Matěje Štěrbíka zažili pouze při suplování, které se jim líbilo.