Skoro celá třída může naráz psát na novou interaktivní tabuli v českobudějovické Základní škole Vl. Rady. Podle ředitelky Vladimíry Markové pořídila škola sedm tabulí společně s novými počítači a nábytkem za 2,2 milionu korun.

Nové vybavení v ZŠ Vl. Rady v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Technické novinky přijali žáci hned za své. „Děti to baví,“ říká Vladimíra Marková a dodává, že původně rozplánovala investici na dva až tři roky, ale je ráda, že se podařilo vše pořídit najednou.

Nové vybavení nahradilo dosluhující starší techniku. Interaktivní tabule, které jsou vlastně speciálním panelem s dotykovou obrazovkou, jsou v šesti třídách a sedmá je v počítačové učebně. Stoly v počítačové učebně přitom umožňují zasunutí počítačů i klávesnic a myši dovnitř, takže zůstane holá lavice použitelná pro jinou výuku. „Nové tabule jsou udělané včetně klasických bočních křídel, na která se dá psát křídou,“ upozorňuje Vladimíra Marková, že ani dosavadní metody se neopouští. Nová technika ovšem dává nové možnosti.

Tabule je samozřejmě především obrazovkou. „Je dodržena zásada názornosti. Zároveň mám při ruce encyklopedii, kterou mohu využít. K tabuli je možné připojit mobil i další výukové pomůcky,“ vyjmenovává přednosti nové techniky Vladimíra Marková. „Tabule může sloužit pro děti k psaní i ke sdílení. Umožňuje až dvacet dotyků naráz,“ naznačuje učitelka 3. třídy Marcela Sáňková, kolik děcek najednou může na obrazovku psát, a to pouhým prstem. „Tabuli lze rozdělit i pro soutěžení,“ doplňuje kolegyni učitelka 4. třídy Kateřina Marková. Základní škola v Mladém na okraji Českých Budějovic je jen do 5. třídy, takže tabule jsou ve všech třídách.

Nezapomenout být lidmi

Ředitelka základky v Mladém ale připojuje, že se při vzdělávání a výchově nelze spoléhat jen na novinky. „Je důležité, abychom nezapomněli být lidmi. Máme moderní techniku. Ale je třeba naučit také děti myslet, myslet jinak, než myslí počítače. Jsme lidé s našimi emocemi, s našimi vztahy. Vedle toho, že pečujeme o techniku, musíme pečovat i o vztahy,“ zdůraznila širší poslání školy Vladimíra Marková.

Náměstek primátorky Petr Maroš při slavnostním představení novinek v pátek 26. ledna 2024 uvedl, že město se rozhodlo jako zřizovatel školy zaplatit celou investici v řádu milionů korun najednou. „Nepřišlo mi smysluplné takovou částku rozdělovat,“ konstatoval za zřizovatele školy. „Nové vybavení je úžasné,“ ocenil zlepšení Petr Maroš s dodatkem, že to platí zejména ve srovnání s tím, co ve škole zažil on.

„Naším cílem je, aby všechny školy zřizované městem byly dobře zařízené, chceme je dostat do stavu, který bude odpovídat 21. století. A nehovořím pouze o pomůckách, zaměřit se chceme i na technický stav budov, například na rozvody či elektroinstalace,“ doplnil Petr Maroš.