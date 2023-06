Nejen z Českých Budějovic nebo Tábora, ale také z Trhových Svinů, Kaplice, Vyššího Brodu nebo Frymburku se žákovské a studentské týmy zapojí do pátrání, které jim má připomenout bývalé sousedy. Hledání v historii podpoří organizace Paměť národa.

Venkovní výstava My jsme to nevzdali - Příběhy 20. století na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Výstava pořádaná v cyklu Paměť národa občanským sdružením Post Bellum. Franrišek Zahrádka, jeden z hrdinů, jehož životní příběh je na jednom | Foto: Deník/Václav Pancer

Do projektu Příběhy sousedů se mají napříště zapojit i týmy z menších měst a z obcí. Jihočeská pobočka Paměti národa v letošním roce rozšiřuje své vzdělávací projekty i mimo velká města v regionu! V hledání se mohou objevit zajímavé osobnosti regionu, oběti perzekuce totalitními režimy nebo třeba i neobyčejné osudy příbuzných.

Dosud bylo zvykem, že ve vzdělávacích aktivitách Paměti národa Jižní Čechy hrály prim České Budějovice a okresní města jako Tábor a Český Krumlov. Studentské a žákovské týmy zapojené do hlavního vzdělávacího programu Paměti národa s názvem Příběhy našich sousedů doplní letos kolektivy z obecních a místních škol, které leží mimo tradiční jihočeské metropole.

Zajímavé osudy

„Je to stav, o který už nějakou dobu usilujeme. Smyslem projektu Příběhy našich sousedů je přinášet mladým lidem kontakt s nedávnou historií místa, ve kterém vyrůstají. Díky rozhovorům s místními pamětníky mohou děti nahlédnout pod pokličku dějin 20. století i získat silnější vazbu k místu, ze kterého pocházejí. Vůbec není pravidlem, že se ve velkých městech dají najít zajímavější osudy nebo osobnosti, mnohdy je to právě naopak. Máme zároveň velkou radost z pozitivní reakce mnoha starostek a starostů menších měst a obcí, kteří mají o vzdělávací projekt Paměti národa velký zájem a chtějí do něj zapojit děti ze svých škol,“ shrnuje vedoucí koordinátorka vzdělávání jihočeské pobočky Paměti národa Kateřina Bartošová.

Letos tak budou na zpracování příběhů místních pamětníků pracovat i žákovské týmy z Kaplice, Velešína, Větřní, Nových Hradů, Českých Velenic, Trhových Svinů, Horní Stropnice, Horní Plané, Frymburka, Vyššího Brodu nebo Týna nad Vltavou. Doplní tak již tradiční týmy z Českých Budějovic, Tábora a Českého Krumlova. Od jara 2023 se do projektu zapojilo 81 dětí z16 škol.