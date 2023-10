Panství Bzí otevřelo v sobotu 7. října po letech své brány. Architekti z pražské kanceláře Loxia představili veřejnosti svoje plány. Rozsáhlou rekonstrukci by rádi měli alespoň z části hotovou do sedmi let. Na místo přišla i řada pamětníků, včetně bývalých obyvatel zámku a přilehlých hospodářských budov. Deník byl u toho.

Den otevřených dveří na zámku Bzí. Zámek Bzí na Budějovicku znovu ožil, proudily jím davy lidí i jejich vzpomínky | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Do svého rodiště se přijela podívat i 92letá Věra Nedorostová, rozená Kornějevová. Její otec byl Rus, donský kozák a na zámku dělal kočího. „Našel si tu manželku a usadil se tu. Já jsem se tu narodila, dřív se rodilo doma, ne v nemocnici,“ vypravovala. „Ale neměla jsem stříbrnou lžičku v puse. Tatínek byl panský kočí. Bydleli jsme tady v sedničce v tom prvním domku. Dost si toho pamatuji, přestože jsem tu žila jen do svých šesti nebo sedmi let,“ popisovala starší dáma.

Oblíbený panský kočí

Bylo to prý v předválečné době, kdy na zámku sídlila armáda, šlo o léta 1931 až 1937. „Tatínek tu sloužil, staral se o jezdecké koně a vozil majitele, barona nebo kdo to byl, jmenoval se Blábolil, v kočáře za bratrem na statek v Týně nad Vltavou. Táta byl donský kozák, měl to v krvi a všichni si ho za to, jak to s koňmi umí, hrozně vážili,“ dodávala Věra Nedorostová. V podzámčí prý chovali také ovce, kozy a krávy.

Hrávala si často na nádvoří, u brány zámku stála vždy hlídkovací stráž. „Šlo o dvojice v uniformách s flintami. Vojáci byli ale hodní a dávali mi vždycky nějaký bonbon,“ vzpomínala na dětství v podzámčí.

Do svého rodiště na zámek Bzí se přišla podívat i 92letá Věra Nedorostová. Její tatínek byl panský kočí. Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Měla dvě sestry, které ji měly hlídat, ale utíkaly jí a všelijak se jí zbavovaly. „Uzurpovaly mě, protože byly starší. Nechávaly mě batolit na nádvoří a samy si hrály s další holkou ve věžičce v lihovaru naproti. S sebou mě nechtěly brát, protože jsem byla malá a nemohla jsem moc chodit do schodů. Já tu řvala a bulila na dvoře a jim to bylo jedno,“ popisovala.

V zámku si ale později sama našla kamarádku. „Bydlel tam inženýr Kaifer, měl dceru a ona byla moje kamarádka, tak jsem k nim do zámku mohla i na obědy. Vybavuji si krásné dřevěné ochozy na nádvoří,“ popisovala Věra Nedorostová. Když začala válka, přestěhovali se. „Když přišla německá válka, zemřela babička, a tak jsme se přestěhovali za dědou na chalupu do Tuchonic,“ uvedla s tím, že od té doby už se Bzím neměla nic společného.

Opraví zámek a vybudují další objekty

Podle hlavní architektky Jany Mastíkového a stavebního inženýra Michala Hendrycha z architektonického a projekčního studia Loxia má v areálu na více než 20 tisících metrech čtverečních vzniknout zámecký hotel, restaurace s kuchyní a víceúčelový společenský sál, okrasná zahrada se skleníkem a altánem, wellness i nové správcovské objekty.

Den otevřených dveří na Panství Bzí se v sobotu 7. října těšil velkému zájmu veřejnosti.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Na panství, které má sloužit volnočasovým aktivitám, by se podle nich mohly pořádat svatby, školení, workshopy, koncerty i výstavy. Kolem rybníka má vzniknout vycházková trasa. „Zachraňujeme tuto památku, protože věříme, že si to historický skvost, zámek Bzí, zaslouží. Má své kouzlo a šarm a dokážu si ho představit i po rekonstrukci,“ uvedla Mastíková.

Zpřístupnění do roku 2030

Během komentované prohlídky zavedli účastníky do bývalých stájí, které jsou nyní bez střechy, atria zámku, do zámeckých sálů, budoucích zahrad a k rybníku. Ti nejodvážnější mohli nahlédnout i do sklepení. Během příjemné procházky odpovídali na zvídavé dotazy a oceňovali perličky z historie. „Chceme postupně zrekonstruovat budovu zámku a vytvořit víceúčelový rekreační areál. Rádi bychom zámek alespoň částečně zpřístupnili do roku 2030,“ upřesnil Michal Hendrych.

Den otevřených dveří na Panství Bzí se v sobotu 7. října těšil velkému zájmu veřejnosti.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Dosud nechali zpracovat statické a mykologické průzkumy, zaměřili budovu a vyhotovili 3D sken, vyklidili objekty a nakoupili tašky na střechu stájí a zámku, ke kterým existuje stavební povolení. Každý krok konzultují s památkáři. Zachovají i ochozy, na kterých bylo původně dřevěné zábradlí; to nahradí ocelovým. V dohledné době má dojít ke sejmutí a restaurování erbů, které se nachází na čelní straně zámku. Objekt má být v budoucnu vytápěn tepelnými čerpadly z vrtů.

Zlatí úhoři i Svatba upírů. Zámek Bzí na Budějovicku čeká na další životní roli

Během soboty se uskutečnilo několik prohlídek areálu. Součástí akce byly také řemeslné dílny a hry pro děti. Návštěvníci si mohli užít i promítání videí a prohlídku fotografií skic a vizualizací budoucí podoby panství Bzí, vystaven byl i 3D model objektů. Nechybělo bohaté občerstvení a workshop s výrobou medailí s motivem zámku.

Architekti z Prahy získali zámek ve veřejné dražbě, oficiálními vlastníky jsou od roku 2022. Zakladatel a majitel ateliéru Loxia architekt Milan Veselý má totiž kořeny v jižních Čechách a kolem chátrajícího zámku dlouhá léta jezdil. Zámek v minulosti neměl mnoho štěstí a vystřídal řadu majitelů, až nyní mu svitla naděje na obnovu. Natáčely se tu dva známé filmy – Svatba upírů (1993) a Zlatí úhoři (1979).