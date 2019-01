Brandlín - Zámek Brandlín u Tučap na Táborsku je od roku 2005 ve vlastnictví rodiny Vojáčkových.

Postupně se ho zvelebují, objekt původně určený k bydlení kvůli zájmu otevřeli lidem. Hojně se tu konají kulturní akce, ale je i oblíbeným dějištěm svatebních obřadů.



Přesto, že už je po sezóně, v barokním zámku vám dveře otevřou. „Na zimu je omezený provoz, ale návštěvníkům se nebráníme. Stačí se předem telefonicky ohlásit,“ informoval Petr Vojáček, který se o zámek stará z pozice kastelána.



Zámek jeho rodina koupila téměř před čtrnácti lety a od té doby se tu již hodně událo. „Postupně vše upravujeme. Když jsme ho koupili, byla to ruina, stropy se propadaly a zahrada byla v hrozném stavu. Mezi poslední investice patří přístavba věže, která trvá pět let. Ta původní v podstatě shnila, protože do ní zatékalo. Letos na jaře snad bude definitivně hotovo,“ doufá Petr Vojáček, který má v zámku zařízený i byt.



Z CHALUPÁŘE PRŮVODCEM



Po šesti letech, co žil v maringotce, se Petr Vojáček těšil, že si z bývalé tvrze udělá pěkné bydlení. „Lidé sem začali jezdit do restaurace a chtěli vidět zámek. A tak jsem se naučil jeho historii a stal se v podstatě nenuceně ze zámeckého pána také průvodcem. Nejdříve jsme do Rytířského sálu umístili sbírku sto čtyřiceti kusů zámeckých hodin po dědečkovi,“ informoval o vzniku expozic.



Darem dostali historický nábytek a další exponáty. „Mezi rarity můžeme zařadit křídlové piáno nebo přístroj, který si zahrál s Magdou Vašáriovou v Postřižinách. A najednou byl plný i Zlatý salonek. Máme tu repliku brnění, které hrálo ve filmu Johanka z Arku či starou mapu Rakousko-Uherska,“ vyjmenoval další vzácnosti.



TAJNÁ ZÁKOUTÍ I GALERIE



Tím však výčet nekončí. „Dříve zde bývala školka, takže je tu i tajná místnost, do které se děti zavíraly, když zlobily. Jim se to naopak tak líbilo, že jim tu nakonec zřídili i noclehárnu,“ smál se.



Na zdi je ohromná mapa zámků, hradů a kaplí z celých jižních Čech. „To maloval Boris Eibl, má tady naproti chalupu, věnoval jsem mu tu jednu místnost jako galerii,“ doplnil. V ní najdete obrazy Brandlína a okolí, je tu Tábor, Soběslav, Bechyně, Myslkovice, ale i Třeboň či České Budějovice. Jsou tady i díla z malířových cest jako Italská Florencie či obraz z jeho rodného města, slovenské Žiliny.

To stále není vše, čím dokáží zákoutí zámku Brandlín nedaleko obce Tučapy překvapit. Nesmíme zapomenout ani na rodinnou síň slávy automobilových úspěchů. „Já i syn jsme závodníci, jak na okruzích, tak v jízdě do vrchu. Vyčlenili jsme si na naše trofeje jednu místnost. Tam je vystaveno asi tisíc pohárů z Evropy i Ameriky, fotografie, diplomy. Dokonce dvacet modelů aut, se kterými jsme závodili. Začínal jsem jezdit za Tábor s trabantem,“ zavzpomínal.



Do sbírky přibyl i pohár evropského šampiona v závodech automobilů do vrchu. „Syn tak loni naplnil náš společný sen, stal se mistrem Evropy a za své zásluhy obdržel dokonce Zlatou sponu od Federace automobilového sportu, což je nejvyšší vyznamenání pro českého závodníka. Je to forma uznání za mimořádný osobní přínos v rozvoji automobilového sportu České republiky,“ pochlubil se právem s úspěchy svého syna.



NEJNOVĚJŠÍ PLÁNY



Zámeckou fasádu zkrášlují zachovalé renesanční sgrafity, v krčme jsou původní klenby. Návštěvníka jistě zaujme řešení barokního průčelí či vyobrazení všech erbů minulých majitelů. „Pro děti jsme postavili dětské hřiště a vymýšlíme další věci. Je tu zajímavé podzemí, v kterém se chystáme umístit strašidla. Podle pověstí se tu skrývá tajná chodba na hrad Choustník. Ústřední postavou bude Jožin z bažin, kterého přijede pokřtít sám Ivan Mládek,“ pochlubil se plány do budoucna.

ZÁMECKÁ ZAHRADA



Nyní se také upravuje a chystá znovuotevření zámeckého parku, kde si v altánu řekne během roku mnoho párů své ano. „Je to dendrologický park, máme tu vzácné dřeviny a rostliny, ořešáky a platany,“ vysvětlil. Otázkou času je také výstavba penzionu pro svatebčany či expozice závodních automobilů. „To všechno je zatím ještě sen, ale přál bych si vystavět stodolu jako muzeum pro závodní auta,“ nastínil své budoucí vize.