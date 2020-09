Pozůstalí si přejí, aby se podobná věc nestala někomu dalšímu. Za citovou újmu požadují odškodnění, případem se zabývají již právníci obou subjektů.

Podle ředitelky Pohřebního ústavu a krematoria v Českých Budějovicích Kateřiny Vrbové, za politování hodnou událost, kterou zapříčinili zaměstnanci zařízení, následovala hluboká omluva a další nápravná opatření.

„Viníci byli potrestáni, znovu proškoleni, zavedli jsme také důslednější kontrolu a rodině zaplatili celkové náklady na pohřeb,“ popsala s tím, že za svou dvacetiletou praxi v pohřebnictví podobný případ nezažila.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

Jak potvrdil náměstkem primátora Ivo Moravec, došlo i ke slibovanému setkání všech zainteresovaných stran. „Setkání se uskutečnilo s paní ředitelkou, dvěma pozůstalými a řečnicí, která mohla zkontrolovat ještě rakvenky a obřad přerušit, tak aby nevznikl problém,“ upřesnil s tím, že dorazil i právní zástupce pozůstalých.

Záměny nebožtíků: K podobným případům dochází napříč republikou, většinou je na vině lidský faktor, ale každý případ je unikátní. V Ratíškovicích na Hodonínsku se přišlo na záměnu až druhý den, vyměněného nebožtíka kvůli tomu museli dokonce vykopat. V Chrudimi došlo k výměně těl už na patologii, pochybení odhalil ještě před obřadem pohřebák, rodina přesto požadovala mimosoudní vyrovnání. V Přerově příbuzní zemřelého zjistili tento fakt při otevření rakve, jejich pravý zesnulý byl pochován už den předtím na hřbitově ve Vlkoši a hygienici tak museli nařídit exhumaci. Za záměnu mohli pracovníci pohřební služby, oba muži byli přibližně stejného věku. V Orlové případ vyšetřovala dokonce policie, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatel. V Jihlavě za prohození mohla nedopatřením vyměněná víka rakví, tělo ženy, která už měla po obřadu, absolvovalo i cizí obřad. Po nápravě se konalo navíc nové rozloučení, rodina byla taktéž finančně odškodněna. Nejkurióznější je asi případ z Třeště na Jihlavsku, kde už nešlo chybu v podstatě napravit, protože jejich příbuzná byla po zjištění „nedopatření“ dávno po kremaci - tedy zpopelněná v urně.

Celou situaci společně znovu probrali do detailů. „Výsledkem však bylo, že podají návrh na odškodnění. Požadují po pohřebním ústavu města úhradu morální nemajetkové újmy,“ vysvětlil Ivo Moravec.

ŘEŠENÍ JE NEPŘESVĚDČILO

Rodina totiž stále není spokojena s řešením. „Na začátku neměli žádný zájem to řešit. Smuteční řečnice se v podstatě přiznala, že si toho všimla a nic neudělala. Za takové chování budeme chtít odškodnění. Stále nás úplně nepřesvědčili, že se to již nebude opakovat,“ uvedla pozůstalá hlavní důvod, proč šla s kauzou ven.

Jak sdělil Ivo Moravec, rád by případ již dotáhl do konce a naplnil sliby, které rodině dal. „Poslední rozloučení je nevratná událost. Rodina však vyslovila přání, že nechce, aby se to stalo někomu jinému v budoucnu. To nemohu zaručit, nicméně udělám maximum proto, aby pravděpodobnost, že se tato situace bude v budoucnu opakovat, byla co nejmenší,“ popsal.

VYHAZOVAT SE NEBUDE

Od vedení městské organizace si vyžádal i podrobný návod opatření, která platí a která se ještě zpřísnila.

„Propouštět se nebude, je poměrně složité na pohřební ústav získat nové zaměstnance. Když se někdo nechá zaměstnat, tak většinou odchází během zkušební doby,“ vysvětlil Moravec s tím, že zvažuje i nějaký postih přímo ředitelky krematoria.

„Byli postiženi zaměstnanci, ale myslím, že by bylo správné, aby to pocítila i ona. Nebyla to obyčejná chyba, ale z mého pohledu velký šlendrián,“ uzavřel náměstek primátora.