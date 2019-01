České Budějovice - Obchodníci se připravují na úterní Den svatého Valentýna

Alena Kůrková a Magdalena Chvalová připravují květiny na Den svatého Valentýna. | Foto: Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Svátek mají v úterý všichni zamilovaní. Je totiž Den svatého Valentýna, který se i v Čechách stále častěji spojuje s oslavou lásky a partnerských vztahů. Mnoho lidí navíc dává svým protějškům dárky, především květiny a cukrovinky. Již v pondělí se proto na zákazníky připravovali například v prodejně Květiny AK v budějovické Biskupské ulici. „Zatím ani moc nepociťujeme, že bude Valentýn, ale možná se to ještě změní,“ komentovala majitelka obchodu Alena Kůrková. Nejžádanějšími květinami podle ní jsou klasické červené růže. Někteří zákazníci však dávají přednost tulipánům.



Mezi těmi, kdo Valentýna oslaví, bude mimo jiné osmadvacetiletý Martin Čihák z Budějovic. „Asi přítelkyni něco malého koupím. Sice nepotřebujeme zvláštní den pro to, abychom si připomínali, že se máme rádi, ale myslím, že je to docela pěkný zvyk,“ řekl.



Tradice svátku svatého Valentýna v dnešní podobě vznikla na počátku 20. století ve Spojených státech amerických. Postupně rozšířila i po celé Evropě.