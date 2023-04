Na památkách čekají zvýšený zájem turistů. Na státním hradu Nové Hrady připravili pro návštěvníky speciální velikonoční prohlídku.

Na Velikonoce čekají na památkových objektech první návštěvnický vrchol. Připravují i tematické akce. Snímek je z Nových Hradů z Hradozámecké noci. | Foto: Archiv Jana Smolíka

Jeden z prvních vrcholů sezony - to je pro objekty ve správě Národního památkového ústavu na jihu Čech čas Velikonoc. Prodloužené volno, pokud je podpořené pěkným počasím, přivede na hrady či zámky jednotlivce, páry i rodiny, tuzemce i cizince.

Na památkových objektech připravily i tematické akce. Na Státním hradu Nové Hrady je připravena od 7. do 10. dubna druhá prohlídková trasa s tématem zvyků a tradic na počátku 20. století na Novohradsku od masopustu do Velikonoc. Sedmého dubna v sále Konírna bude nachystána podle kastelána Jana Smolíka od 12 do 15 hodin velikonoční dílna pro děti.

Taliány i dršťková. Bývalé květinářství v Jírovcovce obsadili lišovští řezníci

I když se Velikonoce třeba na zámku Hluboká podle kastelána Martina Slaby nedají srovnat s fofrem vrcholné návštěvnosti o prázdninách, připravuje se zámek zvlášť i na nadcházející dny. "Posílili jsme pokladny. Poprvé za tento rok budou otevřené dvě," říká Martin Slaba. Hluboká patří k objektům, kde mají i tak zvané zimní prohlídky. Ty měly letos větší návštěvnost než loni. Letos od ledna do konce března navštívilo zámek skoro 10 000 lidí. Loni to za stejné období bylo necelých 8000 turistů.

Zatím vedou Češi

Mezi návštěvníky převažují Češi. Potom turisté z okolních středoevropských zemí, Poláci, Rakušané, Slováci, trochu delší cestu měli Slovinci nebo Maďaři. "I Číňané už se objevují," říká Martin Slaba k první skupině turistů ze země, která byla dlouho na jedné z vedoucích pozic, ale před koronavirem. Pro cizince je většinou připraven audio průvodce. Pro anglicky mluvící začali zhruba před dvěma lety vypisovat i pravidelné termíny. Podle Martina Slaby už anglicky mluvící turisté na tyto termíny přicházejí a návštěva Hluboké se tak oboustranně zjednodušuje.

Hrad v Nových Hradech. Nádvoří.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V minulém roce zámek Hluboká navštívilo 171 976 platících zájemců, zhruba o 30 000 více než rok předtím. Nejnavštěvovanější byl na jihu Čech Český Krumlov se 197 376 platícími turisty; také tady byl nárůst o 30 000. Pro srovnání: Jindřichův Hradec zaznamenal loni 60 421 návštěvníků, Nové Hrady 16 625 turistů a třeba Červená Lhota 47 355 návštěvníků. Na třináct objektů ve správě NPÚ si zaplatilo vstup 732 053 turistů (o 100 000 více než rok předtím) a na vstupném se vybralo 104,6 milionu korun (o 30 milionů více).