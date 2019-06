České Budějovice - Mladí vědci z celé Evropy se učí ovládat elektronové mikroskopy na Biologickém centru v Českých Budějovicích.

Nakrájet jedinou buňku bakterie na plátky o tloušťce 100 nanometrů, a to při teplotě -100 stupňů Celsia, i takové dovednosti se právě učí studenti a mladí vědci z celé Evropy v Českých Budějovicích. Biologické centrum Akademie věd ČR (BC AV ČR) zde v těchto dnech, od 10. do 20. června, vede praktický kurz elektronové mikroskopie. Je zaměřený na nejmodernější metody a nejnáročnější technologie v přípravě biologických vzorků pro zobrazování v elektronových mikroskopech. Tento prestižní kurz podporovaný Evropskou molekulárně biologickou organizací (EMBO) se koná každoročně na různých místech světa již 33 let. V České republice se uskutečňuje po osmé, z toho po šesté jej hostí českobudějovická Laboratoř elektronové mikroskopie BC AV ČR pod vedením Jany Nebesářové.